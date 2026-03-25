Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương đẩy mạnh chuyển đổi số, khẳng định vai trò xung kích

SVO - Tại lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo và cán bộ Đoàn MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

Chiều 25/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), gắn với tọa đàm, tập huấn công tác chuyển đổi số dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Tham dự chương trình, có ông Ngô Văn Cương – Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư; anh Nguyễn Nhất Linh – Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư; cùng đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc và đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

Ông Ngô Văn Cương – Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư khẳng định, trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn là lực lượng xung kích, tin cậy của Đảng, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, thanh niên cần tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động học tập, rèn luyện, trang bị tri thức, kỹ năng số và năng lực hội nhập quốc tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ trong thời kỳ chuyển đổi số, ông Ngô Văn Cương ghi nhận những kết quả tích cực của công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua, đồng thời đề nghị cán bộ, đoàn viên tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đặc biệt trong ứng dụng công nghệ vào công việc.

Anh Nguyễn Nhất Linh – Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư đọc diễn văn.

Theo ông Ngô Văn Cương, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư cần xác định rõ vai trò xung kích trong tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của Đảng; đổi mới phương thức truyền thông theo hướng hiện đại, hiệu quả, phù hợp với thanh niên. Việc ứng dụng chuyển đổi số cần được cụ thể hóa bằng các sản phẩm thiết thực như infographic, video, chuyên mục số, góp phần lan tỏa thông tin nhanh chóng, rộng rãi.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần chủ động tham mưu cấp ủy, lãnh đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác gắn với chỉ tiêu cụ thể; triển khai các mô hình như “Thanh niên số”, “Cán bộ trẻ tiên phong chuyển đổi số”, tổ chức tập huấn kỹ năng số, ngoại ngữ… nhằm nâng cao năng lực toàn diện cho đoàn viên, thanh niên.

Lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư tặng hoa Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư đã tổ chức tọa đàm, tập huấn chuyên đề về chuyển đổi số, với sự tham gia của các chuyên gia. Nội dung tập trung vào giới thiệu, hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của MTTQ Việt Nam, đồng thời cập nhật xu hướng công nghệ mới.

Chương trình không chỉ cung cấp kiến thức thiết thực mà còn góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong công việc và cuộc sống cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, qua đó khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Tọa đàm, tập huấn chuyên đề về chuyển đổi số với sự tham gia của các chuyên gia.

Với truyền thống 95 năm vẻ vang, tuổi trẻ Việt Nam nói chung và đoàn viên, thanh niên MTTQ, các đoàn thể T.Ư nói riêng đang tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.