Trưởng bản chạy trong đêm cứu hơn 90 người, cảnh sát kể về ‘cuộc chiến không tiếng súng’

SVO - Phát hiện dấu hiệu lũ quét trong đêm mưa lớn, một trưởng bản chạy bộ hơn một km gọi dân sơ tán, giúp hơn 90 người thoát nạn. Ở một ‘mặt trận’ khác, cảnh sát Kinh tế đối mặt áp lực chạy đua thu thập chứng cứ trước tội phạm tinh vi.

Chạy bộ trong đêm gọi dân tránh lũ

Rạng sáng 1/8/2025, mưa lớn kéo dài kèm những tiếng nổ từ sườn núi khiến anh Mùa A Thi, trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên), nghi ngờ nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Anh Mùa A Thi - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2025.

Không có điện, không đèn pin, anh chạy bộ hơn một km trong đêm, gõ cửa từng nhà để gọi người dân thức dậy. Theo anh, khu vực gần khe suối và các sườn dốc có nguy cơ cao nên cần di dời khẩn cấp.

Anh sau đó liên hệ các hộ dân, đồng thời phối hợp cùng bí thư chi bộ và lực lượng dân quân tổ chức sơ tán. Trong điều kiện mưa lớn, người dân bế con nhỏ, dìu người già di chuyển lên khu vực cao hơn. Một số trường hợp không kịp tự di chuyển thì được thanh niên trong bản hỗ trợ.

Anh Mùa A Thi chia sẻ tại lễ trao giải.

Khoảng 21 hộ, với hơn 90 người được đưa đến nơi an toàn trước khi lũ quét và sạt lở xảy ra.

Anh Thi cho biết, vẫn còn ám ảnh vì không kịp cứu hai em nhỏ ở ngôi nhà đầu tiên trong khu vực bị ảnh hưởng.

“Áp lực là phải đi trước tội phạm một bước”

Ở lĩnh vực an ninh – kinh tế, Thượng úy Trần Quốc Khánh, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết, công việc của lực lượng không giống hình ảnh truy bắt tội phạm trên phim.

Thượng úy Trần Quốc Khánh chia sẻ tại chương trình.

“Đây là cuộc đấu trí với các đối tượng có trình độ, hiểu pháp luật và sử dụng công nghệ để che giấu hành vi”, anh Khánh nói.

Theo Thượng úy Khánh, khó khăn lớn nhất là thu thập chứng cứ trước khi bị tẩu tán hoặc hợp thức hóa. Trong nhiều vụ việc, thời gian xử lý rất gấp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị.

“Không ai có thể làm một mình. Hiệu quả phụ thuộc vào cả tập thể”, anh nói thêm rằng, sự đoàn kết trong đơn vị giúp các cán bộ vượt qua áp lực công việc.

Thượng úy Trần Quốc Khánh - 'Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' năm 2025.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ ngày càng gia tăng, yêu cầu đối với lực lượng cũng cao hơn. Theo anh, động lực lớn nhất là lời thề danh dự của Công an nhân dân.

Những “mặt trận” không tiếng súng

Các câu chuyện trên phản ánh những nhiệm vụ khác nhau trong thời bình, khi rủi ro không đến từ chiến tranh mà từ thiên tai, tội phạm công nghệ và các nguy cơ phi truyền thống.

Các 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' và 'Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng' năm 2025.

Ở vùng núi, đó là cuộc chạy đua với thời gian để bảo vệ tính mạng người dân trước lũ quét, sạt lở. Trong lĩnh vực an ninh – kinh tế, đó là quá trình điều tra, đấu tranh với các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi.

Tại các đơn vị an ninh và biên phòng, lực lượng chức năng thường xuyên xử lý các tình huống phát sinh, duy trì kiểm soát địa bàn và bảo đảm an toàn thông tin.

Dù ở lĩnh vực nào, yêu cầu chung đặt ra là khả năng ứng phó nhanh, bản lĩnh nghề nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ để xử lý các tình huống phức tạp.