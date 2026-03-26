Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026):

Hiến máu tình nguyện – việc làm đẹp trong ngày ý nghĩa của tuổi trẻ

Dương Triều
SVO - Trong ngày Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), nhiều đoàn viên, thanh niên đã lựa chọn cách đánh dấu bằng những hành động cụ thể, trong đó hiến máu tình nguyện trở thành điểm nhấn giàu ý nghĩa.

Sáng 26/3, tại chương trình “Hành động vì cộng đồng – Vững bước vào kỷ nguyên mới” do Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ phát triển tổ chức, khu vực hiến máu thu hút đông đảo người tham gia ngay từ sớm.

Đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động hiến máu trong ngày Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026).

Không khí tại điểm hiến máu diễn ra khẩn trương nhưng trật tự. Nhiều đoàn viên có mặt từ trước giờ khai mạc để đăng ký, kiểm tra sức khỏe và chờ đến lượt. Trong dòng người xếp hàng, không ít bạn trẻ coi đây là cách thiết thực để kỷ niệm ngày truyền thống của Đoàn.

“Ngày 26/3 rất ý nghĩa với tụi mình. Thay vì chỉ tham gia các hoạt động kỷ niệm, mình muốn làm một việc cụ thể. Hiến máu là việc nhỏ nhưng có thể giúp được người khác”, một sinh viên trường ĐH Phòng cháy chữa cháy chia sẻ.

Nhóm sinh viên trường ĐH Phóng cháy chữa cháy tham gia hiến máu tại chương trình.

Bạn cho biết, đã nhiều lần tham gia hiến máu trước đó và vẫn tiếp tục duy trì. “Mỗi lần tham gia, đều thấy mình đóng góp được một phần nhỏ cho xã hội”, bạn nói.

Theo Ban tổ chức, thông qua hoạt động hiến máu và các chương trình an sinh, mục tiêu không chỉ là hỗ trợ cộng đồng mà còn góp phần hình thành thói quen hành động vì xã hội trong đoàn viên, thanh niên.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia tại chương trình.

Bên cạnh hiến máu, chương trình còn tổ chức khám sức khỏe miễn phí các chuyên khoa mắt, da liễu, nha khoa cho cán bộ và người lao động. Người tham gia hiến máu được xét nghiệm và nhận quà từ Ban tổ chức.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hoạt động Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn và tọa đàm về vai trò thanh niên cũng được tổ chức, tập trung vào việc thúc đẩy tinh thần trách nhiệm xã hội thông qua những hành động cụ thể.

Chương trình có sự phối hợp của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Nhiều hoạt động đồng hành tại chương trình.

Việc hiến máu trong ngày 26/3 không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ người bệnh, mà còn cho thấy cách thế hệ trẻ hôm nay lựa chọn để kỷ niệm một dấu mốc lịch sử: Bằng những việc làm thiết thực, âm thầm nhưng có giá trị lâu dài với cộng đồng.

