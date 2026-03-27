Vinh danh 100 cán bộ Đoàn xuất sắc, lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ

SVO - Giải thưởng Lý Tự Trọng tiếp tục gọi tên 100 cán bộ Đoàn xuất sắc trên cả nước, mỗi người một câu chuyện đẹp về trách nhiệm, sáng tạo và tinh thần dấn thân vì cộng đồng, góp phần lan tỏa hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, giàu khát vọng.

Tối 26/3, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 cho 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc.

Những câu chuyện đẹp của cán bộ Đoàn

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, nhằm tôn vinh những cán bộ Đoàn có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác và phong trào thanh thiếu nhi.

Vinh danh 100 cán bộ Đoàn xuất sắc, lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ. Ảnh: XUÂN TÙNG

Năm nay, từ 146 hồ sơ đề cử, ban tổ chức đã lựa chọn 100 đại biểu tiêu biểu. Trong đó, có 47 cán bộ Đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 31 cán bộ Đoàn cấp cơ sở và 22 bí thư chi đoàn.

Không chỉ nổi bật trong công tác Đoàn, nhiều cá nhân còn có những hành động giàu tính nhân văn như dũng cảm cứu người, tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, hay bền bỉ với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Mỗi đại biểu được tuyên dương là một câu chuyện riêng về tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Anh Bùi Quang Huy – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, từ năm 2005 đến nay đã có hơn 2.000 cán bộ Đoàn trên cả nước được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, 100 gương mặt được tuyên dương năm nay tiếp tục khẳng định hình ảnh người cán bộ Đoàn tiên phong, sáng tạo, góp phần lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội.

“Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên hãy thắp sáng trong tim ngọn lửa lý tưởng, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng học tập, rèn luyện, sáng tạo và hành động”, anh Bùi Quang Huy nói.

Đổi mới mạnh mẽ hoạt động Đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư đề nghị, tổ chức Đoàn tiếp tục tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư phát biểu tại buổi lễ.

Cụ thể, cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên; phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong các nhiệm vụ phát triển đất nước; đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và không gian số, hoạt động Đoàn cần được triển khai theo hướng hiện đại, gần gũi, dễ tiếp cận và thuyết phục hơn đối với thanh niên.

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần dẫn dắt thanh niên tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực trọng điểm như khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, khởi nghiệp sáng tạo và hội nhập quốc tế.

“Đoàn phải thực sự là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên, là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Lễ kỷ niệm và trao giải năm nay không chỉ là dịp tôn vinh những cán bộ Đoàn tiêu biểu, mà còn tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.