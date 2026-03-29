Đoàn Thanh niên trường Đại học Ngoại ngữ nhận Huân chương Lao động hạng Ba

SVO - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) được trao Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận hành trình bền bỉ trong giáo dục, dẫn dắt phong trào sinh viên và khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong môi trường đại học.

Ngày 29/3, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đoàn Thanh niên trường ĐH Ngoại ngữ nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phần thưởng do Chủ tịch nước trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp của Đoàn Thanh niên Nhà trường trong công tác giáo dục, rèn luyện sinh viên và tổ chức phong trào thanh niên nhiều năm qua.

Dự buổi lễ, có: Anh Lâm Tùng – Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Đào Đức Việt – Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cùng lãnh đạo ĐHQG Hà Nội và đại diện các đơn vị.

Đại diện T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng Đoàn TNCS trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, PGS. TS Đào Thanh Trường - Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đoàn Thanh niên Trường. Ông cho rằng, đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, đoàn viên, đồng thời kỳ vọng tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo trong thời gian tới.

Theo đại diện Nhà trường, trong hơn 70 năm phát triển, Đoàn Thanh niên trường ĐH Ngoại ngữ đã triển khai nhiều hoạt động gắn với học tập, nghiên cứu và hội nhập quốc tế, góp phần đào tạo sinh viên toàn diện.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh đọc diễn văn tại chương trình.

Tại buổi lễ, Nhà trường trao danh hiệu Chi đoàn xuất sắc cho 11 tập thể, tuyên dương 30 Bí thư Chi đoàn giỏi. Đồng thời, 61 suất học bổng “Ước mơ xanh”, với tổng trị giá 149 triệu đồng được trao cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình cũng dành thời gian tri ân các thế hệ cán bộ Đoàn, ghi nhận các tập thể, cá nhân đồng hành trong các hoạt động thanh niên của Nhà trường.

Lãnh đạo Ban Giám hiệu trường ĐH Ngoại ngữ chúc mừng Đoàn Thanh niên nhà Trường.

Lễ kỷ niệm khép lại với hoạt động giao lưu, chụp ảnh lưu niệm giữa các thế hệ cán bộ, đoàn viên, sinh viên. Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng, tạo động lực để tuổi trẻ Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống và đóng góp cho sự phát triển chung.