Cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu 2026 Đinh Huy Long: ‘Uy tín là điều khó nhất nhưng đáng giữ nhất của tuổi trẻ’

SVO - Từ một sinh viên tham gia tình nguyện để “trải nghiệm cho vui”, anh Đinh Huy Long đã bền bỉ gắn bó với công tác Đoàn và trở thành Cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2026. Hành trình ấy được định hình bởi một giá trị cốt lõi: giữ uy tín trong từng lời nói, hành động giữa thời đại nhiều nhiễu loạn thông tin.

Từ “trải nghiệm cho vui” đến hành trình gắn bó bền bỉ với công tác Đoàn

Sinh năm 1995, anh Đinh Huy Long hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, Bí thư Chi đoàn cán bộ khối hành chính, công tác tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Ít ai biết rằng, điểm khởi đầu của anh với công tác Đoàn lại rất giản dị. “Ban đầu, tôi tham gia một số hoạt động tình nguyện chỉ với mong muốn được trải nghiệm và có thể quen biết thêm nhiều bạn bè,” anh kể.

Nhưng càng dấn thân, anh càng nhận ra những giá trị của môi trường này mang lại. “Đoàn là một môi trường toàn diện để học tập, rèn luyện và trưởng thành. Tham gia công tác Đoàn giúp tôi kiên định về tư tưởng, vững vàng về chuyên môn và phong phú về tâm hồn.”

Những năm tháng sinh viên, anh liên tục được tín nhiệm giữ nhiều vị trí: Chủ nhiệm một CLB tình nguyện, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên. Tuy nhiên, sau khi ra trường, guồng quay công việc từng khiến anh có khoảng thời gian ít tham gia phong trào.

Dẫu vậy, ký ức về một thời tuổi trẻ sôi nổi vẫn tồn tại trong anh. “Chính những năm tháng ấy đã giúp tôi trưởng thành và phục vụ rất nhiều cho công việc sau này,” anh nói.

Năm 2019, khi trở lại môi trường đại học trong vai trò cán bộ, chứng kiến sinh viên năng động tham gia hoạt động Đoàn, anh thừa nhận: “Cái ‘chất Đoàn’ trong tôi lại sôi sục. Tôi quay trở lại với công tác Đoàn như một cái duyên.”

Anh Đinh Huy Long trong hoạt động công tác Đoàn.

Áp lực lớn nhất không phải thiếu thông tin mà là “quá nhiều thông tin”

Trong năm 2025, anh Long tham gia tích cực vào hàng loạt hoạt động lớn như Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi, Mùa đông ấm; đồng thời tham gia chỉ đạo các đội hình và tổ chức nhiều chương trình dành cho đoàn viên thanh niên.

Ở vị trí phụ trách truyền thông, anh đóng vai trò vận hành hệ thống thông tin của nhà trường và Đoàn trường. Đây là một công việc đòi hỏi sự tỉnh táo và trách nhiệm cao trong thời đại số.

Anh thẳng thắn nhìn nhận: “Trong bối cảnh hiện nay, lượng thông tin là quá nhiều. Các thông tin xấu, độc, sai sự thật ngày càng phổ biến và phức tạp hơn.”

Anh Đinh Huy Long nhận danh hiệu "Cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2026".

Điều đó khiến việc lựa chọn và xử lý nội dung trở thành một thách thức không nhỏ. “Đó là áp lực trong việc chọn lọc, biên tập nội dung và tìm ra phương pháp truyền tải phù hợp nhất để đoàn viên, thanh niên tiếp cận đúng thông tin.”

Chính sự bền bỉ trong công việc đã mang lại cho anh nhiều ghi nhận: giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hai năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, ba năm liên tiếp là viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và đặc biệt là danh hiệu Cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2026.

Với anh, đó không chỉ là phần thưởng cá nhân mà còn là sự ghi nhận cho cả một hành trình nỗ lực phía sau.

“Uy tín không phải khẩu hiệu mà là trách nhiệm với từng lời nói”

Khi nói về triết lý trong công việc và cuộc sống, anh Long dừng lại một chút rồi trả lời ngắn gọn: “Uy tín”.

Nhưng phía sau hai chữ đó là một quan niệm rất rõ ràng. “Uy tín không chỉ là việc hoàn thành nhiệm vụ, mà là sự trách nhiệm tuyệt đối với lời nói và hành động của mình.”

Trong công tác Đoàn, theo anh, uy tín là nền tảng để tạo dựng niềm tin. “Uy tín giúp tôi nhận được sự tin yêu của đoàn viên, sự tin tưởng của lãnh đạo, từ đó góp phần xây dựng Đoàn trường trở thành một tập thể vững mạnh.”

Anh Đinh Huy Long tham gia hoạt động tình nguyện.

Anh cũng nhấn mạnh một điều mà nhiều người trẻ thường bỏ qua: “Kiến thức có thể học cả đời, kỹ năng có thể rèn dần, nhưng uy tín cần phải xây dựng và duy trì mọi lúc, mọi nơi.”

Bên cạnh công việc, anh dành nhiều thời gian cho nhiếp ảnh, một niềm đam mê gắn liền với công việc. “Ống kính máy ảnh là cách tôi lưu giữ những khoảnh khắc rực rỡ nhất của tuổi trẻ.”

Anh chọn cách không tách biệt đam mê và công việc, mà dung hòa chúng. “Tôi vừa là người tổ chức phong trào, vừa là người lưu giữ hình ảnh, giúp lan tỏa tinh thần của đoàn viên đến gần hơn với cộng đồng.”

Anh Long dành nhiều thời gian cho nhiếp ảnh - một đam mê anh theo đuổi.

Nhìn lại hành trình đã qua, anh không nói nhiều về nỗ lực cá nhân, mà nhấn mạnh yếu tố môi trường. “Được làm việc trong một môi trường nhân văn và uy tín giúp tôi trưởng thành hơn, kiên định với lý tưởng và mục tiêu của mình.”

Và có lẽ, chính sự kiên định đó đã giúp anh đi một chặng đường dài, từ một sinh viên tham gia tình nguyện “cho vui”, trở thành một cán bộ Đoàn tiêu biểu của Thủ đô.