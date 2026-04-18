Đoạn kênh tử thần khiến 28 người rơi xuống tử vong

Nguyễn Ngọc
TPO - Trong suốt ba thập kỷ, đoạn kênh dài khoảng 3 km ở xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) đã trở thành “điểm đen” ám ảnh người dân. Không có lan can bảo vệ, cầu nhỏ hẹp, nước chảy xiết, khiến 28 người rơi xuống kênh tử vong.

Thống kê của chính quyền xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi), từ năm 1996 đến nay đoạn kênh chính Nam dài 3 km này đã cướp đi mạng sống của 28 người. Con số những trường hợp gặp nạn nhưng may mắn được cứu sống còn nhiều hơn, song không thể đếm xuể.

Kênh chính Nam được đưa vào sử dụng năm 1991, đây là công trình thủy lợi lớn của tỉnh Quảng Ngãi, kết nối từ công trình thủy nông Thạch Nham, tưới tiêu cho các cánh đồng ở phía nam tỉnh. Nguyên nhân đoạn kênh dài 3 km trở thành nỗi ám ảnh của người dân bởi nước sâu, chảy mạnh, đường dọc kênh không có hộ lan lại nhỏ hẹp.

tp-c_256593382677381264.jpg
tp-c_3805565869272371799.jpg
Trong suốt 30 năm qua, đoạn kênh dài 3 km này đã cướp đi mạng sống của 28 người.

Anh Nguyễn Văn Cảnh (trú xã Phước Giang) cho biết đoạn kênh dài khoảng 100 m chạy qua trước nhà anh là “điểm đen” tai nạn. Lòng kênh sâu khoảng 3,5 m, nước chảy xiết, bờ kênh dốc và hoàn toàn không có hộ lan. Ngay trên đoạn này là một cây cầu nhỏ rộng chỉ khoảng 2 m, nhưng cũng không có lan can bảo vệ, đã có rất nhiều người gặp nạn tại vị trí này.

Theo anh Cảnh, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể rơi xuống kênh. Nước chảy mạnh nên nếu không được cứu kịp thời thì rất khó sống sót trong. Hơn 20 năm qua, anh đã trực tiếp cứu sống khoảng 10 người rơi xuống kênh trước nhà.

“Để sẵn sàng ứng cứu, anh chủ động trang bị phao cứu sinh, áo phao trong nhà và luôn trong tư thế sẵn sàng lao ra khi nghe tiếng kêu cứu. Nhà sát kênh, cứ nghe có người hô hoán là tôi chạy ra ngay. Có những trường hợp chỉ chậm vài giây là người bị nạn đã bị cuốn đi rất xa”, anh Cảnh kể.

tp-c_2997420628778176245.jpg
Anh Cảnh với chiếc phao để sẵn trước nhà, khi có người gặp nạn anh lao ra cứu.
tp-c_737048080788026273.jpg
Đường dọc kênh không có hộ lan lại nhỏ hẹp, rất nguy hiểm.

Tai nạn vẫn xảy ra bất chấp sự cảnh giác của người dân. Gần đây nhất, vào ngày 30/3, anh Cảnh vừa kịp thời cứu một cháu bé rơi xuống kênh. Cũng trong sáng hôm đó, tại vị trí cách nhà anh khoảng một km, một người đàn ông khác cũng rơi xuống kênh bị nước cuốn và tử vong.

Theo người dân địa phương, thời điểm nguy hiểm nhất là vào mùa mưa hoặc khi bước vào vụ sản xuất nông nghiệp. Khi đó mực nước trong kênh dâng cao, dòng chảy xiết trong khi hệ thống bảo vệ tuyến kênh gần như không có nên nhiều người đã gặp nạn.

Trước đây vài vị trí được đơn vị vận hành kênh dựng hộ lan kiểu cũ. Nhưng thời gian quá lâu đã xuống cấp, không còn tác dụng. Kiểu hộ lan này cũng không còn phù hợp với tình hình giao thông hiện tại. Hiện nhiều hộ dân buộc phải tự bỏ tiền làm hàng rào chắn trước nhà để phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời, không thể thay thế các công trình đảm bảo an toàn bài bản.

tp-c_2699128569291205639.jpg
Bờ kênh không có hộ lan, cầu nhỏ khiến nhiều người gặp nạn.
4421494878437107939.jpg
Nhiều hộ dân buộc phải tự bỏ tiền làm hàng rào chắn trước nhà để phòng ngừa rủi ro.

Ông Trần Văn Thiện - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Giang (tỉnh Quảng Ngãi) - cho biết chỉ tính từ năm 1996 đến nay, đã có 28 người tử vong trên đoạn kênh dài 3 km, riêng những người gặp nạn nhưng được cứu nhiều không đếm xuể.

Theo ông Thiện, khu vực này có tới 3 đoạn kênh ngầm, nước chảy rất mạnh. Khi rơi xuống, nạn nhân rất dễ tử vong, có trường hợp trôi hơn 10 km mới được tìm thấy. Đáng lo ngại, trong số nạn nhân có không ít người từ nơi khác đến, không quen địa hình nên dễ gặp rủi ro.

“Có quá nhiều vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra, tình trạng này sẽ còn tiếp diễn. Do đó, chính quyền địa phương mong muốn cấp trên quan tâm đến việc làm hộ lan dọc kênh và lan can cầu để đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Thiện nói.

#An toàn kênh thủy lợi #Tai nạn do không có lan can #Chết người trên kênh nước xiết #Ứng phó cộng đồng với tai nạn #Cần thiết xây dựng hàng rào bảo vệ #Tác động của công trình thủy lợi #Nguy hiểm mùa mưa và vụ mùa #Chính sách phòng chống tai nạn #Vai trò của chính quyền địa phương #Thiết kế an toàn cho kênh nước

