Kiểm tra thực địa, Bí thư Hà Nội chốt tiến độ hàng loạt dự án trọng điểm

Thanh Hiếu
TPO - Tại buổi kiểm tra thực địa công trường các dự án trọng điểm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ yêu cầu thời gian hoàn thành cho từng hạng mục và toàn dự án. Ông yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Chiều 18/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, gồm dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây thành phố (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và kênh La Khê), dự án tuyến thoát nước DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt và dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (xã An Khánh)...

Bí thư Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại hiện trường dự án đường Vành đai 1, Bí thư Trần Đức Thắng cho rằng tuyến đường này là trục xương sống của Thủ đô. Nếu mỗi ngày chậm tiến độ là thêm một ngày người dân phải chịu cảnh ùn tắc, ô nhiễm, thời gian đi lại bị kéo dài. Do đó, các đơn vị thi công phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra.

Ông Thắng nhấn mạnh, nếu đơn vị nào không đáp ứng yêu cầu, năng lực yếu, thi công cầm chừng, sẽ kiên quyết xem xét điều chuyển. Mục tiêu đến ngày 2/9/2026 hoàn thành toàn bộ nền đường và hoàn thành thi công 2 cầu vượt trên tuyến trước ngày 31/12/2026.

Công trường Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu- Voi Phục

Tại công trình hạng mục xây dựng tuyến thoát nước từ đường DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết đây là tuyến thoát nước có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực Tây Hồ Tây và lân cận. Do đó, chủ đầu tư, đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ, đến 30/4 phải xong hạng mục kênh dẫn thoát nước và hoàn thành vỉa hè trước ngày 15/5.

Tại công trình xây dựng dự án kênh La Khê, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu phường Hà Đông cùng ban quản lý dự án báo cáo rõ hiện trạng ô nhiễm, các điểm xả thải trực tiếp vào kênh xây dựng trái phép... từ đó xây dựng kế hoạch xử lý triệt để.

Ông Thắng yêu cầu các gói thầu thi công kênh dẫn nước, phải hoàn thành trước ngày 30/4 để bảo đảm việc tiêu thoát nước ổn định đến Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa. Đến trước 30/6 phải hoàn thành phần hạng mục cảnh quan.

#Công trường #Dự án trọng điểm #Bí thư Hà Nội #Công trường dự án #Tiến độ

