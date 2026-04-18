Hà Nội lập 3 đoàn liên ngành kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm tại 126 xã phường

TPO - Các Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra theo hình thức đột xuất từ ngày 16/4 đến hết ngày 15/5/2026 tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập 3 Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác An toàn thực phẩm. Các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra theo hình thức đột xuất từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 15/5/2026 tại 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP trong "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2026. Đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, đặc biệt chú trọng nguồn gốc và chất lượng thực phẩm. Trường hợp phát hiện cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định sẽ xử lý, kiến nghị xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền.

Các đoàn liên ngành kiểm tra về an toàn thực phẩm

Theo UBND thành phố, thời gian qua, các địa phương đã giải tỏa 173/231 điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè (đạt 75%), giảm 101 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm vệ sinh. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng đã xử phạt 927 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng; đồng thời khởi tố 5 vụ án liên quan đến sản xuất, buôn bán thực phẩm giả.

Thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý ATTP. Đặc biệt, thành phố sẽ thí điểm lắp đặt 100 camera AI tại các "điểm nóng" như khu giết mổ tập trung, chợ đầu mối. Đồng thời, triển khai dự án xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm thực phẩm đạt chuẩn quốc tế tại Hà Đông với kinh phí đầu tư dự kiến 312 tỷ đồng.

Trong Tháng hành động vì ATTP (từ 15/4 đến 15/5), lãnh đạo thành phố yêu cầu, mỗi xã, phường triển khai và lựa chọn ít nhất một mô hình thí điểm ATTP, cập nhật dữ liệu đầy đủ để đánh giá, làm cơ sở nhân rộng, hướng tới kiểm soát ATTP bền vững.

