Lisa (BlackPink) gây sốt

TPO - Màn xuất hiện bất ngờ của Lisa với tạo hình thiên thần trên sân khấu Coachella 2026 khiến mạng xã hội bùng nổ. Người hâm mộ phấn khích vì ngoại hình siêu thực của em út BlackPink, trong khi một bộ phận cư dân mạng chê cô không biết hát.

Tờ Rolling Stone Philippines đưa tin Lisa của BlackPink bước lên sân khấu chính của Coachella 2026 để trình diễn ca khúc EDM sôi động Bad Angel cùng DJ kiêm nhà sản xuất người Mỹ gốc Italy Anyma vào tối 17/4 (giờ Mỹ).

Mỹ nhân Thái Lan tham dự lễ hội âm nhạc hàng đầu với tư cách khách mời bất ngờ, không hề có thông báo từ trước.

Lisa khiến Coachella 2026 bùng nổ với màn xuất hiện bất ngờ. Nguồn: X.

Cô diện bộ bodysuit màu bạc mang phong cách vị lai (xu hướng thời trang độc đáo lấy cảm hứng từ tương lai, công nghệ và phim khoa học viễn tưởng). Kết hợp với phom dáng 3D cứng cáp của trang phục là lớp vải voan mỏng nhẹ, bay bổng. Thiết kế độc đáo và đẹp mắt này là sáng tạo của nhà mốt Hà Lan Iris Van Herpen.

Trang phục tôn lên vóc dáng siêu thực của người đẹp sinh năm 1997. Cùng với mái tóc bạch kim, Lisa trông xinh đẹp, quyến rũ và nổi loạn, khiến người xem liên tưởng đến show diễn nội y Victoria’s Secret.

Ngoài người thật, sân khấu còn có sự xuất hiện của Lisa phiên bản “thiên thần cơ khí” khổng lồ, được tạo ra bằng công nghệ trình chiếu 3D hologram.

Hình ảnh người máy Lisa chậm rãi bước ra, đối mặt với bản gốc và bay lên tạo nên khung cảnh kích thích thị giác mạnh, khiến hàng nghìn khán giả dưới khán đài vỡ òa.

Mạng xã hội sau đó cũng bùng nổ. Loạt từ khóa như "Lisachella 2026”, "Bad Angel with Lisa" hay “BadAngelLisaXAnyma”… thống trị bảng xếp hạng tìm kiếm trên nền tảng X toàn cầu.

Mạng xã hội bùng nổ trước khoảnh khắc Lisa thật và ảo đối diện nhau. Nguồn: X

Vô số lời khen ngợi ngoại hình và màn trình diễn của Lisa được để lại: “Tiết mục của Lisa thật không thể tin được”, “Khoảnh khắc đối mặt trực tiếp giữa Lisa ảo và Lisa thật thực sự điên rồ”, “Lisa trở thành top một trending trên toàn thế giới với tư cách là nghệ sĩ được bàn tán nhiều nhất sau màn trình diễn xuất sắc trên sân khấu chính Coachella trong set nhạc của Anyma”, “Một sự hợp tác bất ngờ, mang tính đột phá. Thật sự chẳng ai ngờ tới việc ngôi sao Kpop làm nhạc EDM tại Coachella cả”, “Không phải fan nhưng bộ trang phục đó thật hoàn hảo. Cô ấy trông vĩnh cửu”, “Cô ấy đẹp đến điên rồ”, “Không ai sánh kịp Lisa về màn trình diễn trên sân khấu. Tôi xem đến câm nín luôn”, “Cô ấy khiến mọi người mê mẩn”, “Cô ấy giống như thiên thần sa ngã từ thiên đường”, “Cô ấy không biểu diễn. Cô ấy thống trị cả sa mạc”…

Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng tỏ ra thất vọng về giọng hát của em út BlackPink: “Bộ đồ dễ thương, nhưng giọng hát tệ quá”, “Giọng hát live của Lisa vẫn như bị chỉnh auto-tune đến cấp độ địa ngục. Điệu nhảy của cô ấy cũng chỉ tầm tầm. Tài năng thật sự không cần áo choàng thiên thần hay sự thổi phồng của EDM”, “Cô ấy thậm chí còn chẳng hát nữa. Nhạc pop đang thụt lùi”, “Nhạc đệm hoàn toàn lấn át giọng hát. Ai có thể nghe được cô ấy hát gì không?”….

MV Bad Angel của Anyma và Lisa phát hành vào ngày 8/4, ngay trước khi Coachella 2026 khởi động, hiện đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem.

Anyma dự kiến biểu diễn tại lễ hội âm nhạc vào ngày 11/4, nhưng buộc phải hủy show do gió mạnh ảnh hưởng đến việc lắp đặt sân khấu. Thay vào đó, anh biểu diễn cùng DJ người Đức Marlon Hoffstadt tại sân khấu Do LaB vào ngày 12/4. Lisa cũng tham gia cùng Anyma và Hoffstadt trong phần trình diễn ca khúc Bad Angel.