Eo biển Hormuz thay đổi chóng mặt, Trung Đông cấp tập tìm giải pháp

TPO - Hôm nay (18/4), các ngoại trưởng của Pakistan, Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập gặp nhau tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya (ADF), nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến ở Trung Đông.

Thống chế Pakistan Asim Munir được Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chào đón khi ông đến Tehran, ngày 15/4. (Ảnh: AP)

Họ thảo luận về những “nỗ lực chung liên tục nhằm giảm căng thẳng và kiềm chế leo thang”, cũng như “tương lai của trật tự khu vực sau khi cuộc chiến hiện tại kết thúc”, tuyên bố do Cơ quan Thông tin Nhà nước Ai Cập công bố.

Tuyên bố cũng cho biết các bên đã bàn về các cách thức giảm thiểu tác động của chiến tranh đối với “vận tải hàng hải quốc tế, chuỗi cung ứng, an ninh lương thực, an ninh năng lượng và giá dầu”.

Đều bị đe dọa trực tiếp bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran, 4 cường quốc khu vực đã nỗ lực thúc đẩy đàm phán trong nhiều tuần qua. Đặc biệt, Pakistan nổi lên trở thành cầu nối ngoại giao quan trọng giữa Washington và Tehran.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif vừa có cuộc trao đổi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan tại ADF - hội nghị ngoại giao thường niên do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức.

Sau đó, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty bày tỏ lạc quan rằng một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran sẽ đạt được “trong những ngày tới”.

Ông nói với báo chí rằng Ai Cập và Pakistan đang “nỗ lực rất nhiều” để giúp đạt được “thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran”.

“Chúng tôi đang thúc đẩy rất mạnh mẽ để tiến về phía trước”, ông nói thêm.

Thống chế Asim Munir - Tổng tư lệnh quân đội Pakistan, vừa có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Tehran để gặp Tổng thống, Ngoại trưởng, Chủ tịch Quốc hội và chỉ huy trung tâm quân sự trung ương của Iran, thông cáo của quân đội Pakistan đưa ra ngày 18/4 cho biết.

Chuyến thăm thể hiện “quyết tâm vững chắc của Pakistan trong việc thúc đẩy một giải pháp đàm phán… và thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng”, thông cáo khẳng định.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thực hiện chuyến thăm tới 3 nước gồm Ả-rập Xê-út, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.

“Tôi rời Antalya (thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ) với những ký ức tốt đẹp và cam kết tiếp tục củng cố mối quan hệ anh em bền chặt giữa hai quốc gia chúng ta, cũng như duy trì hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy đối thoại và ngoại giao vì hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực”, ông Sharif viết trên mạng xã hội X.

Cuộc đàm phán giữa đoàn do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu và phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu tại Islamabad vừa qua không đạt được kết quả. Thoả thuận ngừng bắn dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 22/4.

Làn sóng hoạt động ngoại giao dồn dập diễn ra trong bối cảnh cuộc đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra tại Pakistan trong tuần tới.

Áp lực gia tăng sau khi Iran tái áp đặt hạn chế tại eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi tuyến đường thủy này được mở lại sau khi lệnh ngừng bắn tại Li-băng có hiệu lực. Tehran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận mở lại tuyến đường biển chiến lược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vòng đàm phán thứ hai với Iran có thể được tổ chức tại Pakistan trong vài ngày tới. Báo New York Post đưa tin ông Trump đã khen ngợi Tướng Munir, nói rằng ông đang “làm rất tốt”.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng của họ đã buộc 23 tàu phải quay đầu kể từ khi bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran ngày 13/4.

Phóng viên Kamal Hyder của Al Jazeera đưa tin từ Islamabad cho biết, Pakistan đang chuẩn bị cho vòng đàm phán Mỹ - Iran tiếp theo.

“Chúng tôi thấy nhiều lời khen từ chính quyền Tổng thống Trump trên mạng xã hội dành cho các lãnh đạo Pakistan. Vì vậy, mọi ánh mắt đang đổ dồn về Islamabad. Những khác biệt nghiêm trọng vẫn còn, nhưng hoạt động ngoại giao đang diễn ra dồn dập và có hy vọng, kỳ vọng rằng một bước đột phá nào đó có thể xảy ra”, phóng viên Hyder nói.