Thêm một tàu trúng hỏa lực trên eo biển Hormuz

TPO - Sự cố thứ hai đã xảy ra trên eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi các tàu chiến Iran nổ súng vào một tàu chở dầu đang di chuyển qua tuyến đường thủy này, theo Tổ chức Điều tiết Giao thông Hàng hải Anh (UKMTO).

UKMTO cho biết, một tàu container đã bị trúng “đầu đạn chưa xác định” ở vị trí cách bờ biển Oman khoảng 25 hải lý, khiến một số container bị hư hại. Tuy nhiên, UKMTO không nêu rõ bên nào chịu trách nhiệm về vụ việc.

Hiện không có báo cáo về bất cứ tác hại nào đối với môi trường. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Sự cố xảy ra ngay sau khi UKMTO đưa tin các tàu chiến của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã nổ súng vào một tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Cả hai sự cố đều được báo cáo trong vòng vài giờ sau khi Iran tái áp đặt các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hàng hải qua điểm nghẽn chiến lược này, nhằm đáp trả tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng lệnh phong tỏa mà Mỹ áp đặt lên các cảng của Iran sẽ tiếp tục.