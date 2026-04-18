Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Thêm một tàu trúng hỏa lực trên eo biển Hormuz

Minh Hạnh

TPO - Sự cố thứ hai đã xảy ra trên eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi các tàu chiến Iran nổ súng vào một tàu chở dầu đang di chuyển qua tuyến đường thủy này, theo Tổ chức Điều tiết Giao thông Hàng hải Anh (UKMTO).

(Ảnh: Reuters)

UKMTO cho biết, một tàu container đã bị trúng “đầu đạn chưa xác định” ở vị trí cách bờ biển Oman khoảng 25 hải lý, khiến một số container bị hư hại. Tuy nhiên, UKMTO không nêu rõ bên nào chịu trách nhiệm về vụ việc.

Hiện không có báo cáo về bất cứ tác hại nào đối với môi trường. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Sự cố xảy ra ngay sau khi UKMTO đưa tin các tàu chiến của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã nổ súng vào một tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Cả hai sự cố đều được báo cáo trong vòng vài giờ sau khi Iran tái áp đặt các hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hàng hải qua điểm nghẽn chiến lược này, nhằm đáp trả tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng lệnh phong tỏa mà Mỹ áp đặt lên các cảng của Iran sẽ tiếp tục.

CNN
#eo biển Hormuz #Mỹ #Iran #tàu container #phong tỏa eo biển Hormuz

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe