Tổng thống Mỹ Trump nói Iran ‘giở trò một chút’

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp tục, nhưng ông tỏ ra không hài lòng với cách tiếp cận của Tehran, nói rằng nước này “giở trò một chút”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Chúng tôi đang có những cuộc trao đổi rất tốt. Họ đã giở trò một chút, như họ vẫn làm suốt 47 năm qua”, ông nói.

“Họ muốn đóng eo biển một lần nữa… Họ không thể tống tiền chúng ta”, Tổng thống Trump nói thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết sẽ có thêm thông tin “vào cuối ngày hôm nay”.

Phát biểu được đưa ra sau khi 1 tàu chở dầu và 1 tàu container bị tấn công ở khu vực eo biển Hormuz. Trước đó vài giờ, Iran tuyên bố tái áp đặt hạn chế tàu đi qua điểm nghẽn chiến lược này, nhằm đáp trả tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.

Giáo sư Iran Mostafa Khoshcheshm cho rằng những phát biểu mâu thuẫn mà nhà lãnh đạo Mỹ vừa đưa ra khiến Tehran tin rằng họ sẽ không tìm được “một đối tác đáng tin cậy cho bất kỳ thỏa thuận nào”, và chừng nào Mỹ còn hành xử như vậy, “Iran sẽ tiếp tục cuộc chiến”.

Về tâm lý chung tại Tehran, ông Khoshcheshm cho biết các lực lượng vũ trang Iran “hoàn toàn sẵn sàng”, và hàng triệu người xuống đường mỗi đêm để kêu gọi tiếp tục “kháng chiến”.

“Iran tin rằng họ đang nắm ưu thế và điều này phải được khẳng định trong bất kỳ cuộc đối đầu nào trong tương lai”, GS Khoshcheshm nói với Al Jazeera.

Bà Jennifer Parker, nghiên cứu viên về hải quân tại Đại học New South Wales, nói với Al Jazeera rằng trên thực tế, eo biển Hormuz chưa bao giờ hoàn toàn mở hay đóng, và tình trạng này càng trở nên phức tạp vì các thông điệp trái chiều từ phía Iran.

“Nó chưa bao giờ bị đóng, nhưng rõ ràng cũng không hoàn toàn mở. Điều xảy ra trong 7 tuần qua là các tàu thuyền không đi qua vì các chủ tàu sợ mất an toàn, sau khi Iran đã tấn công hơn 30 tàu”, bà nói.

Theo nhà phân tích này, khả năng hiện nay là Iran đang cố gây ra sự hỗn loạn tại eo biển để ngăn tàu thuyền đi qua, hoặc giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Iran đang bất đồng nên đưa ra những tuyên bố trái ngược nhau.