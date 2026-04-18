Lời thú nhận của Thư Kỳ

TPO - Phát biểu của Thư Kỳ tại Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh 2026 thu hút sự quan tâm của khán giả Trung Quốc. Trong buổi giới thiệu dự án thuộc hạng mục kêu gọi đầu tư, nữ diễn viên chia sẻ cô sẵn sàng xuất hiện với gương mặt mộc và thay đổi ngoại hình vì vai diễn, đồng thời thừa nhận "không trang điểm cũng giống người phụ nữ 50 tuổi”.

Ngày 17/4, Thư Kỳ xuất hiện với vai trò Chủ tịch ban giám khảo hạng mục đầu tư dự án điện ảnh tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh. Đây là nơi các đạo diễn trẻ và ê-kíp sản xuất trình bày ý tưởng, tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng như nguồn lực tài chính để đưa dự án vào giai đoạn thực hiện.

Sau khi lắng nghe phần thuyết trình của một nhóm làm phim trẻ do đạo diễn Tô Trạch Lãng dẫn dắt, Thư Kỳ bày tỏ sự yêu thích dành cho kịch bản và chủ động đề nghị được kết nối với ê-kíp.

“Các bạn có thể liên hệ với người đại diện của tôi được không? Tôi thực sự rất thích kịch bản này”, nữ diễn viên nói tại sự kiện.

Thư Kỳ trở thành tâm điểm truyền thông nhờ diện mạo nổi bật. Nữ diễn viên lựa chọn bộ vest satin tông xanh pastel của Armani Privé, phom dáng thanh lịch nhưng vẫn tạo điểm nhấn hiện đại. Bên trong, cô phối cùng sơ mi xuyên thấu đồng màu, mang đến tổng thể mềm mại và gợi cảm vừa phải. Thư Kỳ hoàn thiện trang phục bằng trang sức cao cấp của Cartier, tạo thêm vẻ sang trọng.

Điều khiến công chúng chú ý hơn cả là chia sẻ tiếp theo của Thư Kỳ về ngoại hình và tuổi tác. Nữ diễn viên cho biết cô sẵn sàng để mặt mộc lên hình nếu phù hợp nhân vật. Dù thường xuyên được khen là "mỹ nữ không tuổi", nữ diễn viên không tự cao về sắc đẹp.

Thư Kỳ khoe vẻ đẹp ở tuổi 50 tại liên hoan phim.

“Bây giờ tôi đang trang điểm nên có thể trông đẹp hơn. Nhưng nếu không trang điểm, tôi cũng giống một phụ nữ 50 tuổi. Tôi có thể giảm thêm khoảng 4, 5 kg cho vai diễn này”, cô nói.

Phát biểu của Thư Kỳ nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng sự thẳng thắn của nữ diễn viên tạo nên khác biệt trong bối cảnh ngành giải trí vốn luôn đặt nặng áp lực duy trì hình ảnh trẻ trung, chỉn chu trước công chúng.

Không ít khán giả nhận xét Thư Kỳ cho thấy tâm thế cởi mở khi đề cập đến tuổi tác. Thay vì né tránh những thay đổi tự nhiên của thời gian, cô lựa chọn nhìn nhận điều đó như một phần tất yếu của cuộc sống và công việc.

Theo Sina, chia sẻ trên phản ánh sự chuyển biến trong lựa chọn nghề nghiệp của nữ diễn viên ở giai đoạn hiện tại. Sau nhiều năm thành danh nhờ nhan sắc và sức hút ngôi sao, Thư Kỳ ưu tiên chiều sâu nhân vật, chất lượng kịch bản và khả năng hóa thân hơn là việc duy trì hình tượng.

Thư Kỳ sinh năm 1976, là gương mặt nổi bật của điện ảnh Hoa ngữ suốt nhiều thập niên qua. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Gác kiếm, Ngọc nữ tâm kinh, Thời khắc đẹp nhất... và nhiều dự án thương mại lẫn nghệ thuật khác.

Những năm gần đây, nữ diễn viên mở rộng hoạt động sang vai trò đạo diễn, sản xuất. Năm 2025, cô giới thiệu phim đầu tay với tư cách đạo diễn, đánh dấu bước chuyển mới sau thời gian dài hoạt động trước ống kính.

Việc Thư Kỳ xuất hiện tại hạng mục hỗ trợ dự án của Liên hoan phim Bắc Kinh và công khai ủng hộ một nhóm làm phim trẻ cũng được xem là tín hiệu tích cực đối với thế hệ đạo diễn mới. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, sự chủ động của cô có thể mang đến thêm sức hút và cơ hội cho các dự án độc lập.

​