Bộ đội Biên phòng Quảng Trị lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc

TPO - Trong một thời gian ngắn, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị đã liên tiếp lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc khi triệt phá thành công hai chuyên án ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn. Thành tích này được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý, Huân chương Chiến công cho nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Những cuộc đấu trí nghẹt thở

Đầu năm 2025, trong bối cảnh các địa phương thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào, đặc biệt qua địa bàn Quảng Trị, diễn biến phức tạp.

Lượng ma tuý "khủng" trong chuyên án QB 525.

Các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia lợi dụng thời điểm chuyển giao để gia tăng hoạt động, coi đây là “thời cơ vàng” nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Trước thách thức đó, BĐBP Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa. Với tinh thần “không để bị động, bất ngờ”, các đơn vị phòng, chống ma túy và tội phạm đã bám sát địa bàn, kiên trì đấu tranh, từng bước bóc gỡ những mắt xích nguy hiểm trong các đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Từ nguồn tin trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây ma túy đặc biệt lớn do đối tượng người Myanmar cầm đầu, vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng qua Lào, tìm cách đưa vào Việt Nam. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, ngụy trang ma túy trong hàng hóa xuất nhập khẩu, mỗi chuyến vận chuyển lên tới hàng trăm kg.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng, chuyên án QB525 được xác lập. Suốt gần 5 tháng, Ban chuyên án tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ, xây dựng nhiều phương án tác chiến nhằm đảm bảo đánh trúng, đánh đúng và an toàn.

Đỉnh điểm là ngày 15/8/2025, tại Khu công nghiệp Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng), lực lượng phối hợp đã đồng loạt vây ráp, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 295,5 kg ma túy cùng nhiều vũ khí nguy hiểm.

Thành công của chuyên án không chỉ nằm ở số lượng tang vật lớn mà còn thể hiện sự mưu trí, quyết đoán của lực lượng biên phòng khi lựa chọn “điểm đánh” ngay tại nơi giao nhận hàng, cắt đứt toàn bộ chuỗi vận chuyển của đường dây.

Đánh trúng “mắt xích rời” của tội phạm quốc tế

Không dừng lại ở chuyên án QB525, từ kết quả khai thác đối tượng, BĐBP Quảng Trị tiếp tục phát hiện một đường dây ma túy khác có quy mô lớn hơn, với sự tham gia của các đối tượng từ nhiều quốc gia.

Chuyên án QT 925.3, với sự tham gia của các đối tượng từ nhiều quốc gia.

Đường dây này hoạt động theo phương thức “mắt xích rời”, không tiếp xúc trực tiếp, khiến việc phát hiện và triệt phá gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, chuyên án QT925.3 được xác lập nhằm triệt xóa tận gốc tuyến vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng vào Việt Nam.

Sau nhiều ngày mật phục, đến ngày 5/10/2025, tại khu vực cửa khẩu quốc tế, lực lượng chức năng kiểm tra hai xe đầu kéo chở hàng từ Lào, phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tới 500 kg ma túy các loại.

Chiến công này là kết quả của sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, thể hiện bản lĩnh, sự kiên trì và tinh thần tấn công tội phạm đến cùng của người lính biên phòng.

Sự ghi nhận xứng đáng

Từ hai chuyên án lớn nói trên, lực lượng BĐBP Quảng Trị đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Vũ Trung Kiên trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng tập thể BĐBP Quảng Trị.

Ngày 18/4, BĐBP Quảng Trị tổ chức lễ đón nhận được tổ chức trang trọng: 7 tập thể được trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì; 7 cá nhân được trao Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước. Ngoài ra, 1 tập thể và 3 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Đây không chỉ là sự tôn vinh những chiến công cụ thể mà còn là sự ghi nhận đối với tinh thần “mưu trí – dũng cảm – quyết liệt” của toàn lực lượng trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy.

Thắng lợi của hai chuyên án QB525 và QT925.3 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bóc gỡ những đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, ngăn chặn nguồn ma túy xâm nhập vào nội địa.

Đồng thời, kết quả này cũng khẳng định vai trò nòng cốt của BĐBP Quảng Trị trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nhất là trong bối cảnh tình hình tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Phương trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Đồn Biên phòng Cha Lo.

Những chiến công nối tiếp không chỉ tạo niềm tin trong nhân dân mà còn tiếp thêm động lực để lực lượng biên phòng tiếp tục vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc, nơi mỗi tấc đất, mỗi đường biên đều được gìn giữ bằng mồ hôi, trí tuệ và cả sự hy sinh thầm lặng của người lính.