Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran nổ súng vào tàu chở dầu, Lãnh tụ Tối cao ra tuyên bố mới

Bình Giang

TPO - Hôm nay (18/4), các tàu pháo cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nổ súng vào một tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển Hormuz, cảnh báo từ Tổ chức Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết.

img-0940.jpg
Khu vực eo biển Hormuz. Ảnh: CNN

UKMTO đã nhận được thông tin trực tiếp từ thuyền trưởng con tàu, báo cáo đã “bị 2 tàu pháo của IRGC tiếp cận” ở vị trí cách bờ biển Oman khoảng 20 hải lý.

Thuyền trưởng cho biết không có bất kỳ cảnh báo qua vô tuyến nào trước khi con tàu bị tấn công. Danh tính con tàu không được UKMTO tiết lộ.

“Con tàu và thủy thủ đoàn được báo cáo là an toàn”, UKMTO thông báo.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Iran tái áp đặt hạn chế nghiêm ngặt đối với tàu đi qua eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa cảng của Iran.

“Chừng nào việc di chuyển của các tàu từ Iran đến điểm đến Iran còn bị đe dọa, tình trạng của eo biển Hormuz sẽ vẫn duy trì như trước”, lực lượng hải quân của IRGC viết trong đăng trên mạng xã hội X ngày 18/4.

Hôm nay, các tàu đang hướng tới eo biển Hormuz đã quay đầu sau khi Iran đưa ra tuyên bố mới.

Trong khoảng thời gian ngắn khi Iran nới lỏng hạn chế, CNN ước tính có ít nhất 9 tàu đã đi qua eo biển.

Thông điệp mới từ Lãnh tụ Tối cao mới Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng hải quân Iran “sẵn sàng khiến kẻ thù nếm trải vị đắng của những thất bại mới”.

Ông Khamenei không đề cập đến những diễn biến phức tạp gần đây liên quan đến tình trạng của eo biển Hormuz trong thông điệp bằng văn bản.

Thay vào đó, thông điệp ca ngợi quân đội Iran đã “dũng cảm bảo vệ lãnh thổ, vùng biển và lá cờ của mình”.

Thông điệp được đưa ra nhân Ngày Quân đội, trùng với ngày sinh của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel ngày 28/2.

CNN
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe