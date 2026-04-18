Iran nổ súng vào tàu chở dầu, Lãnh tụ Tối cao ra tuyên bố mới

TPO - Hôm nay (18/4), các tàu pháo cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nổ súng vào một tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển Hormuz, cảnh báo từ Tổ chức Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết.

Khu vực eo biển Hormuz. Ảnh: CNN

UKMTO đã nhận được thông tin trực tiếp từ thuyền trưởng con tàu, báo cáo đã “bị 2 tàu pháo của IRGC tiếp cận” ở vị trí cách bờ biển Oman khoảng 20 hải lý.

Thuyền trưởng cho biết không có bất kỳ cảnh báo qua vô tuyến nào trước khi con tàu bị tấn công. Danh tính con tàu không được UKMTO tiết lộ.

“Con tàu và thủy thủ đoàn được báo cáo là an toàn”, UKMTO thông báo.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Iran tái áp đặt hạn chế nghiêm ngặt đối với tàu đi qua eo biển Hormuz, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa cảng của Iran.

“Chừng nào việc di chuyển của các tàu từ Iran đến điểm đến Iran còn bị đe dọa, tình trạng của eo biển Hormuz sẽ vẫn duy trì như trước”, lực lượng hải quân của IRGC viết trong đăng trên mạng xã hội X ngày 18/4.

Hôm nay, các tàu đang hướng tới eo biển Hormuz đã quay đầu sau khi Iran đưa ra tuyên bố mới.

Trong khoảng thời gian ngắn khi Iran nới lỏng hạn chế, CNN ước tính có ít nhất 9 tàu đã đi qua eo biển.

Thông điệp mới từ Lãnh tụ Tối cao mới Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng hải quân Iran “sẵn sàng khiến kẻ thù nếm trải vị đắng của những thất bại mới”.

Ông Khamenei không đề cập đến những diễn biến phức tạp gần đây liên quan đến tình trạng của eo biển Hormuz trong thông điệp bằng văn bản.

Thay vào đó, thông điệp ca ngợi quân đội Iran đã “dũng cảm bảo vệ lãnh thổ, vùng biển và lá cờ của mình”.

Thông điệp được đưa ra nhân Ngày Quân đội, trùng với ngày sinh của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel ngày 28/2.