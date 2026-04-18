Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an vào cuộc điều tra người mặc áo xe ôm công nghệ lấy hung khí đánh người ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 18/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ cầm hung khí tấn công người khác giữa đường, gây bức xúc dư luận.

Theo nội dung clip dài khoảng 36 giây, vụ việc được cho là xảy ra tại giao lộ Lô Tư – Mã Lò (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM). Thời điểm này, một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ xảy ra cự cãi với một nam thanh niên.

Hai bên lời qua tiếng lại, người đàn ông liên tục chửi bới, đe dọa, trong khi nam thanh niên cũng có lời thách thức.

Khi mâu thuẫn leo thang, người đàn ông đi đến xe máy, mở yên xe rồi lấy hung khí lao đến tấn công đối phương. Bị truy đuổi, nam thanh niên cùng người quay clip phải bỏ chạy.

Theo một số người dân chứng kiến, sự việc xảy ra vào ngày 16/4. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nghi do va quẹt xe.

Hình ảnh tài xế cầu vật cứng đánh nam thanh niên.

Liên quan vụ việc, trưa 18/4, Công an phường Bình Hưng Hòa đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin, đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực nhằm xác định danh tính những người liên quan để mời làm việc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi xảy ra va chạm giao thông, người dân cần giữ bình tĩnh, tránh hành xử bạo lực. Mọi hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, đặc biệt sử dụng hung khí, có thể bị xử lý hình sự về các tội danh như “Cố ý gây thương tích” hoặc “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, Công an TPHCM đã xử lý nhiều trường hợp xô xát do mâu thuẫn giao thông nhằm răn đe, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Nguyễn Dũng
#xe ôm công nghệ #hung khí #giao thông TPHCM #bạo lực #công an #giao thông #TPHCM #xung đột

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe