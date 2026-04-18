Xử phạt các nhóm 'báo chốt' giao thông với hơn 11.000 thành viên

Thành Đạt

TPO - Công an tỉnh Điện Biên vừa thông tin, đơn vị đã phát hiện, xử lý và từng bước vô hiệu hóa 2 nhóm trên mạng xã hội có hoạt động “báo chốt” giao thông bằng tiếng lóng, cung cấp thông tin cho người vi phạm giao thông né tránh lực lượng chức năng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm Facebook “Fc. Mường Phăng” do B.T.P quản trị, với hơn 11.500 thành viên, thường xuyên đăng tải các nội dung “báo chốt” công tác của lực lượng CSGT.

Các thành viên sử dụng các từ như “mưa”, “bão”, “nắng”, “Áo vàng”, “Cớm”, “Các chú”, “GT”… để ám chỉ và thông báo vị trí, thời gian lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Từ năm 2019 đến tháng 3/2026, riêng quản trị viên đã đăng 71 nội dung vi phạm.

Các đối tượng 'báo chốt' CSGT trên mạng xã hội tại cơ quan công an.

Bên cạnh đó, nhóm kín Messenger “Nhóm Báo Giao Thông” do N.T.H quản trị, với 244 thành viên (thành lập từ tháng 1/2026), cũng hoạt động tương tự. Nhóm này đăng tải 16 nội dung và 4 video ghi lại vị trí lực lượng chức năng, trong đó có video trích xuất từ camera gia đình.

Căn cứ tài liệu thu thập, trong các ngày 13 và 14/4, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp trong nhóm “Fc. Mường Phăng” với tổng số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi thu thập, xử lý, sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khi chưa được đồng ý hoặc sử dụng sai mục đích theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2022). Đồng thời, 2 trường hợp khác bị yêu cầu cam kết chấm dứt vi phạm, qua đó làm tê liệt hoạt động của nhóm.

Các nhóm “báo chốt” CSGT sử dụng nhiều tiếng lóng để thông tin, báo người vi phạm né tránh lực lượng chức năng.

Ngày 17/4, cơ quan Công an tiếp tục triệu tập N.T.H cùng một thành viên tích cực của nhóm “Nhóm Báo Giao Thông” để làm việc. Hiện vụ việc đang được xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng nhận định, việc sử dụng tiếng lóng để “báo chốt” không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho các hành vi vi phạm giao thông, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Các hành vi lợi dụng không gian mạng để cung cấp, lan truyền thông tin nhằm né tránh lực lượng chức năng sẽ bị xử lý nghiêm.

#Xử lý nhóm báo chốt giao thông bằng tiếng lóng #Hoạt động mạng xã hội chống lực lượng chức năng #Vi phạm pháp luật về sử dụng thông tin sai mục đích #Nguy cơ gây rối trật tự an toàn giao thông #Phòng chống lợi dụng mạng xã hội để né tránh kiểm tra #Xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm #Sử dụng công nghệ cao trong phát hiện hoạt động phạm pháp #Tác động của tiếng lóng trong báo chốt giao thông #Tăng cường công tác kiểm tra #xử lý các nhóm mạng xã hội #Nguy cơ tiếp tay cho hành vi vi phạm giao thông #vi phạm giao thông #báo chốt

