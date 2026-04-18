Giá dầu lao dốc sau khi Iran tuyên bố mở eo biển Hormuz

Trạch Dương

TPO - Chứng khoán Mỹ bứt phá mạnh trong phiên sáng 18/4, với S&P 500 và Nasdaq đồng loạt lập đỉnh lịch sử phiên thứ ba liên tiếp. Giá dầu lao dốc hơn 9% sau thông tin eo biển Hormuz được nối lại lưu thông, giúp xoa dịu lo ngại lạm phát và thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư.

Trong phiên giao dịch sáng 18/4, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm sâu 9,63% xuống còn 85,57 USD/thùng. Phiên trước đó còn giảm còn 83,85 USD/thùng, mức thấp nhất hơn một tháng. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế cũng giảm đến 9%, còn 90,38 USD/thùng.

Đây là phiên giảm mạnh thứ hai kể từ khi xung đột bùng phát từ cuối tháng 2. Các sản phẩm năng lượng khác cũng giảm sâu, với dầu sưởi mất 10% và xăng RBOB giảm 5%.

Theo Reuters, tâm lý thị trường được cải thiện mạnh khi Iran tuyên bố việc lưu thông tàu thương mại qua eo biển Hormuz “hoàn toàn thông suốt”, sau diễn biến hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Cùng lúc, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran có thể diễn ra ngay cuối tuần, làm dấy lên kỳ vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số S&P 500 tăng 84,78 điểm (+1,20%) lên 7.126,06 điểm, ghi nhận phiên đóng cửa cao kỷ lục thứ ba liên tiếp. Nasdaq Composite tăng 365,78 điểm (+1,52%) lên 24.468,48 điểm, đánh dấu chuỗi 13 phiên tăng liên tiếp, dài nhất kể từ năm 1992. Dow Jones Industrial Average tăng 868,71 điểm (+1,79%) lên 49.447,43 điểm, mức cao nhất kể từ cuối tháng 2.

image-1776484754855.jpg
Giá dầu thế giới giảm mạnh, cổ phiếu toàn cầu tăng nhanh.

Tính chung cả tuần, đà tăng rất rõ nét. S&P 500 tăng 4,53%, Nasdaq tăng 6,84% và Dow Jones tăng 3,2%.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng bứt phá mạnh. Chỉ số Russell 2000 tăng 2,1% và đóng cửa ở mức cao kỷ lục, vượt trội so với nhóm vốn hóa lớn nhờ hưởng lợi trực tiếp từ chi phí năng lượng giảm.

Nhóm năng lượng chịu áp lực bán mạnh khi giá dầu lao dốc. Cổ phiếu Exxon Mobil giảm 2,9%, còn Chevron giảm 2,2%, kéo chỉ số ngành năng lượng giảm 3,6%, trở thành lực cản lớn thứ hai và thứ ba đối với S&P 500 trong phiên.

Nhóm tiêu dùng không thiết yếu dẫn dắt đà tăng với mức tăng gần 2%. Các hãng du thuyền bứt phá mạnh: Royal Caribbean tăng 7,3% và Carnival Corporation tăng 7%. Nhóm công nghiệp tăng 1,8%, trong đó United Airlines bật tăng 7%, dẫn đầu mức tăng theo tỷ lệ phần trăm.

Dù vậy, một số cổ phiếu lớn đi ngược xu hướng. Netflix giảm mạnh 9,7% sau khi dự báo lợi nhuận quý hiện tại thấp hơn kỳ vọng và thông báo đồng sáng lập Reed Hastings sẽ rời vị trí Chủ tịch sau 29 năm. Cổ phiếu Alcoa cũng giảm 6,8% do kết quả kinh doanh quý I kém khả quan, chịu áp lực từ chi phí tăng và nhu cầu suy yếu.

Dù thị trường phản ứng tích cực, các chuyên gia vẫn cảnh báo rủi ro chưa hoàn toàn biến mất. Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn đối mặt với chi phí bảo hiểm chiến tranh cao, nguy cơ bom mìn và những bất định pháp lý, cho thấy quá trình bình thường hóa có thể còn kéo dài.

Trạch Dương
Reuters
