KR FOOD đưa Baskin Robbins về Việt Nam: Bộ đôi soda sữa và bánh pie tạo ‘cơn sốt’ mới trong thị trường

Trong bối cảnh thị trường thực phẩm tiện lợi tại Việt Nam đang chuyển dịch mạnh theo hướng trải nghiệm và cá nhân hóa khẩu vị, việc KR FOOD đưa dòng soda sữa và bánh pie Baskin Robbins vào phân phối được xem là bước đi đáng chú ý, không chỉ mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn phản ánh xu hướng “quốc tế hóa” trong ngành hàng snack – đồ uống hiện đại.

Không chỉ gây ấn tượng bởi yếu tố thương hiệu quốc tế, bộ đôi sản phẩm còn phản ánh xu hướng tiêu dùng mới: ưu tiên trải nghiệm vị giác đa tầng, thiết kế hiện đại và nguồn gốc sản phẩm minh bạch.

KR FOOD – đơn vị nhập khẩu thực phẩm Hàn Quốc chính hãng, pháp lý đầy đủ

Trong những năm gần đây, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc tại Việt Nam tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm đồ uống và dessert tiện lợi. Tuy nhiên, thị trường vẫn tồn tại tình trạng hàng xách tay hoặc phân phối không chính ngạch khiến người tiêu dùng khó kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, Công ty TNHH KR FOOD định vị vai trò là đơn vị nhập khẩu thực phẩm và đồ uống Hàn Quốc chính hãng, với lợi thế:

● Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất

● Giá tận gốc, không qua trung gian

● Hồ sơ pháp lý đầy đủ theo quy định lưu hành tại Việt Nam

● Kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn nhập khẩu chính ngạch

Việc đưa các sản phẩm Baskin Robbins vào danh mục phân phối tiếp tục cho thấy định hướng rõ ràng của doanh nghiệp trong việc mở rộng hệ sinh thái thực phẩm tiện lợi mang chuẩn quốc tế đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Khi đồ uống không chỉ để giải khát

Thị trường nước giải khát Việt Nam những năm gần đây ghi nhận sự thay đổi rõ rệt: người tiêu dùng trẻ không còn chỉ tìm kiếm một sản phẩm “uống cho mát”, mà ưu tiên trải nghiệm vị giác mới, thiết kế bao bì cá tính và yếu tố cảm xúc khi sử dụng sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, soda sữa Baskin Robbins nổi lên như một lựa chọn khác biệt.

Sản phẩm gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa nền vị sữa dịu nhẹ và lớp soda sủi bọt thanh mát – một cấu trúc đồ uống chưa phổ biến rộng rãi tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt, mức độ ngọt vừa phải giúp sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới: hạn chế ngọt gắt nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm vị rõ ràng.

Dung tích 350ml tiện lợi cùng thiết kế trẻ trung giúp sản phẩm dễ tiếp cận trong nhiều bối cảnh sử dụng – từ giải khát nhanh, dùng kèm bữa nhẹ cho đến trở thành “đồ uống cảm xúc” của giới trẻ.

Ba hương vị đang nhận được phản hồi tích cực gồm:

● Sữa chua đào – cân bằng vị chua nhẹ và độ thanh mát

● Kẹo bông – mang màu sắc cảm xúc, phù hợp thị hiếu Gen Z

● Việt quất – vị trái cây rõ nét, dễ uống và dễ tiếp cận

Sự đa dạng hương vị giúp sản phẩm không chỉ phù hợp tiêu dùng cá nhân mà còn mở ra khả năng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội – yếu tố ngày càng quan trọng trong hành vi lựa chọn đồ uống của người trẻ.

Bánh pie Baskin Robbins: Chiến lược mở rộng trải nghiệm “dessert ready-to-eat”

Song hành với soda sữa là dòng bánh pie Baskin Robbins – nhóm sản phẩm được đánh giá phù hợp với xu hướng “dessert tiện lợi cao cấp” đang tăng trưởng nhanh tại các đô thị lớn.

Khác với các dòng bánh đóng gói truyền thống vốn thiên về vị ngọt đậm, các sản phẩm pie lần này được phát triển theo hướng cân bằng vị, kết cấu mềm mịn và đa lớp trải nghiệm – phù hợp với khẩu vị hiện đại.

Một số dòng nổi bật gồm:

● Pistachio Cream Mochi Pie – kết hợp vị hạt dẻ cười béo bùi với lớp mochi dẻo tạo trải nghiệm mới lạ

● Boston Cream Pie – cấu trúc bánh mềm, nhân kem trứng mịn và lớp phủ socola đậm vị

● Almond Bon Bon Cream Pie – hương hạnh nhân nhẹ, phù hợp nhóm khách hàng yêu thích vị béo thanh

● Zzon Tteok Cream – sự giao thoa giữa bánh gạo truyền thống và lớp kem hiện đại

Điểm đáng chú ý là các dòng bánh đều được thiết kế theo tiêu chí “dễ ăn – dễ tiếp cận – dễ chia sẻ”, phù hợp nhiều nhóm khách hàng từ học sinh, sinh viên đến nhân viên văn phòng.

“Cơn sốt nhẹ” trong phân khúc snack – đồ uống trải nghiệm

Sự kết hợp giữa soda sữa và bánh pie Baskin Robbins tạo nên một bộ đôi sản phẩm có tính bổ trợ rõ rệt: một bên là đồ uống mang tính refresh trải nghiệm, một bên là dessert tiện lợi mang tính cảm xúc.

Theo đánh giá của giới quan sát thị trường, chính cấu trúc “combo trải nghiệm” này giúp sản phẩm dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng trẻ – nhóm khách hàng có xu hướng thử nghiệm nhanh và lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

Trong bối cảnh thị trường đồ uống và bánh snack đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng sáng tạo thay vì chỉ giá bán, sự xuất hiện của bộ đôi sản phẩm Baskin Robbins do KR FOOD phân phối được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm lựa chọn mới cho người tiêu dùng, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho phân khúc thực phẩm tiện lợi mang tính trải nghiệm tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nếu các đại lý, nhà bán sỉ muốn trở thành đối tác của Kr Food vui lòng liên hệ theo số hotline: 0979.306.633.