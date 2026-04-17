Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Cục Thuế: Doanh thu dưới 500 triệu, hộ kinh doanh được dùng hóa đơn

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan thuế tại một số địa phương thông báo, hộ kinh doanh doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, nếu tiếp tục có thể bị xử phạt. Tuy nhiên, Cục Thuế khẳng định không hạn chế các nhu cầu hợp pháp này hộ kinh doanh. Các hộ đang sử dụng hóa đơn điện tử được tiếp tục sử dụng, không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế.

Một số cơ quan thuế địa phương thời gian qua đã thông báo hoặc hướng dẫn hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời cho rằng trường hợp tiếp tục sử dụng có thể bị xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bị xử phạt theo quy định.

Về vấn đề này, thông tin tới báo chí chiều 17/4, Cục Thuế khẳng định không hạn chế các nhu cầu hợp pháp của hộ kinh doanh. Đồng thời, cơ quan này đang tổng hợp các vướng mắc từ thực tiễn để báo cáo cấp có thẩm quyền, hoàn thiện quy định theo hướng tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh và bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Hình 4 chợ Vinh.jpg
Các hộ đang sử dụng hóa đơn điện tử được tiếp tục sử dụng, không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế.

Theo quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, chính sách hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được thiết kế theo ngưỡng doanh thu nhằm phù hợp với quy mô hoạt động và mức độ tuân thủ của người nộp thuế. Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử.

Đối với hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, doanh thu thấp, bao gồm nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, pháp luật không quy định thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Cục Thuế cho biết, thực tế triển khai cho thấy, hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Nhiều hộ kinh doanh dù có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn có nhu cầu sử dụng nhằm minh bạch hóa hoạt động và chuyên nghiệp trong giao dịch với người tiêu dùng, cũng như khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức.

Các hộ kinh doanh này đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và được cơ quan thuế chấp thuận theo đúng quy định pháp luật.

Để bảo đảm thống nhất trong triển khai và tránh gây hiểu nhầm cho người nộp thuế, hôm nay, Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các Thuế tỉnh, thành phố.

Theo đó, cơ quan thuế địa phương không được yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, nếu hộ có nhu cầu và đang sử dụng hợp pháp. Các hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử được tiếp tục sử dụng, không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế.

Việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đối với các văn bản, thông báo, quyết định xử phạt hoặc nội dung hướng dẫn đã ban hành tại một số cơ quan thuế cơ sở liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử của nhóm hộ kinh doanh này, Cục Thuế yêu cầu khẩn trương rà soát, đối chiếu với quy định.

Trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp, các cơ quan thuế phải kịp thời thu hồi, hủy bỏ hoặc thay thế theo đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Cục Thuế cho biết đã tổng hợp các vướng mắc từ thực tiễn để báo cáo cấp có thẩm quyền, nghiên cứu hoàn thiện quy định theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh, khuyến khích minh bạch hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo đảm hiệu quả quản lý thuế và sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Trước đó, ghi nhận của PV Tiền Phong, cơ quan thuế tại một số địa phương ra thông báo, yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không được sử dụng hóa đơn điện tử, phải hủy hóa đơn đã đăng ký, sẽ bị xử phạt nếu tiếp tục sử dụng. Hộ kinh doanh lo ngại mất khách, mất đơn hàng nếu không xuất được hoá đơn. Các chuyên gia cho rằng, cách áp dụng này chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng, cần sớm có hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc, nhằm tháo gỡ vướng mắc; đồng thời khuyến khích hộ kinh doanh xuất hóa đơn, kê khai thuế đầy đủ.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe