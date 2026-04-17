Cục Thuế: Doanh thu dưới 500 triệu, hộ kinh doanh được dùng hóa đơn

TPO - Cơ quan thuế tại một số địa phương thông báo, hộ kinh doanh doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, nếu tiếp tục có thể bị xử phạt. Tuy nhiên, Cục Thuế khẳng định không hạn chế các nhu cầu hợp pháp này hộ kinh doanh. Các hộ đang sử dụng hóa đơn điện tử được tiếp tục sử dụng, không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế.

Một số cơ quan thuế địa phương thời gian qua đã thông báo hoặc hướng dẫn hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời cho rằng trường hợp tiếp tục sử dụng có thể bị xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bị xử phạt theo quy định.

Về vấn đề này, thông tin tới báo chí chiều 17/4, Cục Thuế khẳng định không hạn chế các nhu cầu hợp pháp của hộ kinh doanh. Đồng thời, cơ quan này đang tổng hợp các vướng mắc từ thực tiễn để báo cáo cấp có thẩm quyền, hoàn thiện quy định theo hướng tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh và bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Theo quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, chính sách hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được thiết kế theo ngưỡng doanh thu nhằm phù hợp với quy mô hoạt động và mức độ tuân thủ của người nộp thuế. Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử.

Đối với hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, doanh thu thấp, bao gồm nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, pháp luật không quy định thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Cục Thuế cho biết, thực tế triển khai cho thấy, hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Nhiều hộ kinh doanh dù có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn có nhu cầu sử dụng nhằm minh bạch hóa hoạt động và chuyên nghiệp trong giao dịch với người tiêu dùng, cũng như khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức.

Các hộ kinh doanh này đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP và được cơ quan thuế chấp thuận theo đúng quy định pháp luật.

Để bảo đảm thống nhất trong triển khai và tránh gây hiểu nhầm cho người nộp thuế, hôm nay, Cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo các Thuế tỉnh, thành phố.

Theo đó, cơ quan thuế địa phương không được yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, nếu hộ có nhu cầu và đang sử dụng hợp pháp. Các hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử được tiếp tục sử dụng, không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế.

Việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đối với các văn bản, thông báo, quyết định xử phạt hoặc nội dung hướng dẫn đã ban hành tại một số cơ quan thuế cơ sở liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử của nhóm hộ kinh doanh này, Cục Thuế yêu cầu khẩn trương rà soát, đối chiếu với quy định.

Trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp, các cơ quan thuế phải kịp thời thu hồi, hủy bỏ hoặc thay thế theo đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Cục Thuế cho biết đã tổng hợp các vướng mắc từ thực tiễn để báo cáo cấp có thẩm quyền, nghiên cứu hoàn thiện quy định theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh, khuyến khích minh bạch hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo đảm hiệu quả quản lý thuế và sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Trước đó, ghi nhận của PV Tiền Phong, cơ quan thuế tại một số địa phương ra thông báo, yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không được sử dụng hóa đơn điện tử, phải hủy hóa đơn đã đăng ký, sẽ bị xử phạt nếu tiếp tục sử dụng. Hộ kinh doanh lo ngại mất khách, mất đơn hàng nếu không xuất được hoá đơn. Các chuyên gia cho rằng, cách áp dụng này chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng, cần sớm có hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc, nhằm tháo gỡ vướng mắc; đồng thời khuyến khích hộ kinh doanh xuất hóa đơn, kê khai thuế đầy đủ.