Giá vàng giảm rất mạnh

TPO - Sáng nay (17/4), giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh. Theo đó, giá vàng SJC lùi sâu về mốc 171 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn bán ra 170,7 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 167,7 - 171,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương nhưng thấp hơn vàng miếng SJC nửa triệu đồng/lượng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết 167,5 - 170,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 167,2 - 170,7 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.790 USD/ounce, giảm 32 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 152 triệu đồng/lượng. So với mặt bằng giá trong nước, mức chênh lệch còn khoảng 19 triệu đồng/lượng, thay vì duy trì ở vùng cao như trước đó.

Diễn biến này cho thấy khoảng cách giữa thị trường vàng trong nước và thế giới đang dần co lại, trong bối cảnh giá vàng nội địa điều chỉnh giảm mạnh cùng nhịp với xu hướng đi xuống của thị trường quốc tế.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.102 đồng/USD, giảm 1 đồng so với sáng qua.

Với biên độ +/- 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.847 - 26.357 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng giảm về khoảng 23.897 - 26.307 đồng/USD.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.137 - 26.537 đồng/USD. Trên thị trường "chợ đen", giá USD giao dịch ở mức 26.600 - 26.700 đồng/USD.