Kinh tế

Một người vừa trúng Vietlott gần 92 tỷ đồng

Việt Linh
TPO - Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, tối nay (16/4) có khách trúng giải Jackpot gần 92 tỷ đồng. Theo quy định, khách hàng sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% tổng giá trị giải thưởng.

Tại kỳ quay số mở thưởng tối 16/4 của sản phẩm Power 6/55, Vietlott xác định có một khách hàng trúng giải Jackpot 1 với giá trị gần 92 tỷ đồng. Bộ số mang lại may mắn: 02-07-15-22-47-52.

Theo quy định, trong vòng 60 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng, người trúng giải phải làm thủ tục nhận thưởng. Sau thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Trước khi nhận tiền, người trúng giải phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng. Như vậy sau khi trừ thuế, số tiền thực nhận của chủ nhân giải Jackpot lần này khoảng hơn 82 tỷ đồng.

Bộ số mang lại may mắn cho người chơi: 02-07-15-22-47-52.

Vietlott được thành lập năm 2011, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính đại diện chủ sở hữu, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Đây là đơn vị duy nhất được cấp phép kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 9.686 tỷ đồng. Tổng cộng có khoảng 32 triệu lượt người trúng thưởng, với giá trị chi trả hơn 5.340 tỷ đồng.

Năm nay, Vietlott đặt mục tiêu đạt doanh thu 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước và cũng là mức cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động.

Trong cơ cấu doanh thu, kênh bán vé qua điện thoại dự kiến đóng góp 6.030 tỷ đồng, chiếm hơn 55%. Kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối mang về khoảng 4.760 tỷ đồng, phần còn lại đến từ hoạt động tài chính. Cùng với đà tăng trưởng doanh thu, số nộp ngân sách cũng dự kiến tăng lên khoảng 2.579 tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành, Vietlott trích 55% doanh thu bán vé để lập quỹ trả thưởng.

Việt Linh
