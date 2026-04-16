Tập đoàn Đất Xanh thay chủ tịch, tổng giám đốc

TPO - Tập đoàn Đất Xanh bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay ông Lương Ngọc Huy. Ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Tổng Giám đốc Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dat Xanh Services - được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc DXG.

Ngày 16/4, Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Bùi Ngọc Đức - Tổng Giám đốc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay cho ông Lương Ngọc Huy.

Ông Bùi Ngọc Đức tốt nghiệp kỹ sư xây dựng tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM và hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Mở Malaysia.

Ông Bùi Ngọc Đức - tân Chủ tịch Hội đồng quản trị DXG.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm, ông Đức đã tham gia phát triển nhiều dự án lớn của các tập đoàn quốc tế tại Singapore, Úc, Hàn Quốc và Indonesia, đồng thời có bề dày kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế.

Gắn bó với Đất Xanh hơn 12 năm, ông Đức là người đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập nền tảng vận hành thông qua chuẩn hóa quy trình và hệ thống quản trị nội bộ. Năm 2018, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành; ông giữ chức Tổng Giám đốc giai đoạn 2020-2026.

Đảm nhiệm vai trò mới, ông Đức cho biết sẽ tập trung vào các bài toán mang tính nền tảng, gồm định hình mô hình kinh doanh tổng thể, tái cấu trúc tài chính và thiết lập quan hệ với các định chế tài chính, đối tác chiến lược quốc tế.

Ông Nguyễn Trường Sơn, tân Tổng giám đốc Tập đoàn Đất Xanh.

Ngoài ra, DXG cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Tổng Giám đốc đầu tư, Chủ tịch Hội đồng quản trị Dat Xanh Services - giữ chức vụ Tổng Giám đốc DXG.

Ông Nguyễn Trường Sơn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh Trường Đại học Thương mại Hà Nội và MBA Trường Maastricht Hà Lan.

Ông Sơn gia nhập Đất Xanh từ năm 2011. Đến năm 2017, trên cương vị Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư, ông Sơn trực tiếp tham gia đánh giá, thẩm định và triển khai nhiều dự án trọng điểm. Đến năm 2022, ông Sơn giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Dat Xanh Services.

Trong vai trò mới, trọng trách của ông Sơn là trực tiếp dẫn dắt cuộc tái cấu trúc toàn diện hoạt động kinh doanh của DXG, kiện toàn vận hành nội bộ theo chuẩn quốc tế, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của các định chế tài chính và đối tác.