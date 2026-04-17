Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGĐ Đỗ Quang Vinh: SHB muốn trở thành ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới

Trong dòng chảy phát triển mới của đất nước, khi các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị đang mở ra một “khung chiến lược” cho tăng trưởng nhanh, bền vững và tự chủ hơn, vai trò của các định chế tài chính không còn dừng ở việc cung ứng vốn. Chia sẻ với báo chí, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, cho biết Ngân hàng kiên định lựa chọn đồng hành cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn - “quả đấm thép” hay “sếu đầu đàn”, thúc đẩy mô hình ngân hàng hệ sinh thái, lấy công nghệ làm hạ tầng tăng trưởng và hướng tới đích đến “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGĐ Đỗ Quang Vinh tại Hội thảo 40 năm Đổi Mới: Vai trò dẫn dắt của các tập đoàn kinh tế.

1. Thưa ông, nhìn lại hành trình hơn 30 năm phát triển, SHB luôn hiện diện tại các ngành nghề chủ đạo của nền kinh tế, từ năng lượng, khai khoáng đến hạ tầng với những đối tác chiến lược như EVN, VNPT, TKV, Lọc hóa dầu Bình Sơn… Ông có thể chia sẻ chiến lược mà SHB kiên định lựa chọn đồng hành cùng các “sếu đầu đàn” xuyên suốt qua các thời kỳ kinh tế?

Tôi cho rằng, triết lý xuyên suốt của SHB là sự phát triển của ngân hàng phải gắn với sự phát triển của người dân, của doanh nghiệp, của kinh tế Việt Nam và rộng hơn là của đất nước.

Ngay từ sớm, SHB đã xác định rất rõ một ngân hàng muốn phát triển bền vững thì phải đặt mình trong dòng chảy lớn của nền kinh tế, phải đi cùng những ngành nền tảng, những lĩnh vực thiết yếu và những doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt.

Đó là lý do SHB hiện diện trong các lĩnh vực có ý nghĩa cốt lõi như năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp công nghiệp, hạ tầng, hóa chất, thương mại, xuất khẩu… Đây đều là những lĩnh vực giữ vai trò nền tảng đối với sản xuất, đối với ổn định kinh tế vĩ mô, đối với khả năng tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Khi ngân hàng đồng hành với những lĩnh vực này, nghĩa là dòng vốn không chỉ đi vào một thương vụ kinh doanh cụ thể, mà đi vào những khu vực có sức lan tỏa lớn đối với tăng trưởng quốc gia.

Ngay cả trong những giai đoạn kinh tế biến động, định hướng đó càng phải được giữ vững. Bởi khi kinh tế đối mặt với khó khăn, điều cần nhất không phải là phản ứng ngắn hạn, mà là sự kiên định với các khu vực có ý nghĩa nền tảng, có khả năng dẫn dắt và có vai trò bảo đảm phát triển dài hạn. Với SHB, đồng hành cùng các “sếu đầu đàn”, “quả đấm thép” không đơn thuần là lựa chọn đối tác lớn, mà là lựa chọn đồng hành cùng những trụ cột của nền kinh tế.

Một ngân hàng phát triển cùng đất nước: không chỉ phục vụ nhu cầu vốn, mà góp phần dẫn dắt dòng vốn vào đúng trọng tâm, đúng khu vực ưu tiên, đúng những động lực tăng trưởng của quốc gia.

2. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước. Với vị thế là mắt xích kết nối nguồn lực, SHB dự định hiện thực hóa các chủ trương này như thế nào trong kỷ nguyên mới?

Tôi cho rằng tinh thần rất rõ của Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79 là phải phát huy đồng thời vai trò của kinh tế tư nhân và kinh tế nhà nước trong một cấu trúc phát triển mới của đất nước.

Kinh tế Nhà nước giữ vai trò ở các lĩnh vực then chốt, thiết yếu, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong khi đó, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của tăng trưởng, của đổi mới sáng tạo, của khả năng mở rộng chuỗi giá trị và cạnh tranh quốc tế. Nếu nhìn ở góc độ chiến lược, hai khu vực này không tách rời nhau, mà cùng góp phần định hình sức mạnh tổng thể của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.

Với SHB, hiện thực hóa tinh thần đó chúng tôi không nhìn doanh nghiệp như một khách hàng có nhu cầu tín dụng mà là một trung tâm phát triển của chuỗi giá trị, của hệ sinh thái, của mạng lưới đối tác và của các động lực tăng trưởng liên quan.

Vì vậy, ngoài cấp vốn, SHB hướng tới cung cấp đồng bộ các giải pháp về thanh toán, quản lý dòng tiền, tài trợ chuỗi cung ứng, giải pháp số và hỗ trợ vận hành tài chính tổng thể. Khi đó, ngân hàng không chỉ là bên cho vay, mà thực sự là đối tác tài chính chiến lược, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả vận hành và củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn.

Đối với doanh nghiệp nhà nước ở các lĩnh vực then chốt, SHB mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, gia tăng tính kết nối và hỗ trợ cấu trúc tài chính bền vững hơn. Đối với khu vực tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn có hệ sinh thái, chúng tôi muốn đồng hành để doanh nghiệp mở rộng quy mô, làm sâu chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực dẫn dắt thị trường và từng bước vươn ra khu vực, quốc tế. Bằng việc đồng hành hợp tác chặt chẽ, Ngân hàng có thể cung ứng các dịch vụ giải pháp tài chính được “may đo” thiết kế phù hợp với nhu cầu, tính chất tài chính, hoạt động kinh doanh của khách hàng, qua đó nâng cao hiệu quả tối đa, và tiếp cận đến tận nhóm khách hàng cuối, khách hàng cá nhân.

Nói ngắn gọn, SHB muốn trở thành mắt xích kết nối nguồn lực để các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, SME không chỉ tăng trưởng, mà còn đồng hành tạo nên nội lực tổng thể đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGĐ Đỗ Quang Vinh chia sẻ về định hướng của SHB.

3. Trong chiến lược phát triển mới, SHB nhấn mạnh về ngân hàng hệ sinh thái. Ông có thể cho biết mô hình này sẽ mang lại lợi ích đột phá gì cho các nhà cung cấp, đại lý và người lao động trong hệ sinh thái của các tập đoàn lớn?

Điểm cốt lõi của mô hình “ngân hàng hệ sinh thái” là SHB tiếp cận toàn bộ mạng lưới xoay quanh khách hàng trung tâm.

Trước đây, nếu một ngân hàng chủ yếu tập trung vào một doanh nghiệp lớn, thì phần lớn giá trị tài chính thường chỉ dừng ở doanh nghiệp đó. Nhưng trong thực tế, một doanh nghiệp đầu chuỗi không phát triển đơn độc. Xung quanh họ là công ty thành viên, nhà cung cấp, nhà phân phối, đại lý, đối tác, người lao động và khách hàng cuối. Nếu ngân hàng chỉ phục vụ doanh nghiệp trung tâm mà không kết nối được với các mắt xích còn lại, thì giá trị hỗ trợ chỉ ở một phần của chuỗi.

Ở góc độ mô hình hệ sinh thái, lợi ích đột phá là tất cả thành phần sẽ đều được tiếp cận các dịch vụ tài chính tối ưu phù hợp. Nhà cung cấp có thể tiếp cận giải pháp tài chính tài trợ chuỗi cung ứng tốt hơn. Đại lý, nhà phân phối có thể được kết nối thanh toán, dòng tiền và tín dụng lưu động thuận tiện hơn. Người lao động có thể được tiếp cận các sản phẩm tài khoản, thẻ, tiết kiệm, tín dụng và dịch vụ số phù hợp hơn ngay trong hệ sinh thái mà họ đang làm việc.

Điều này tạo ra thay đổi rất lớn. Dòng tiền trong hệ sinh thái minh bạch hơn, tốc độ giao dịch nhanh hơn, chi phí vận hành giảm xuống, khả năng kết nối tài chính sâu hơn. Quan trọng hơn, nó giúp các hệ sinh thái vận hành như một chỉnh thể, “one-platform” thay vì tập hợp các chủ thể rời rạc.

Tôi cho rằng đây chính là điểm đột phá: SHB không chỉ đi cùng một doanh nghiệp, mà đi cùng cả chuỗi giá trị và mạng lưới liên kết kinh tế mà doanh nghiệp đó dẫn dắt.

4. Nghị quyết 57-NQ/TW đặt yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tại SHB, trụ cột công nghệ “5 FIRST” đang được ông kỳ vọng sẽ tạo ra những “trải nghiệm số” khác biệt nào cho khách hàng và công nghệ sẽ đóng vai trò ra sao trong việc quản trị rủi ro cho các dòng vốn quy mô lớn vào các hệ sinh thái?

Với SHB, “5 FIRST” không chỉ là định hướng công nghệ, mà là cách chúng tôi thiết kế lại mô hình ngân hàng trong giai đoạn mới. 5 FIRST gồm: Data + AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First.

Data + AI First có nghĩa là mọi quyết định ngày càng phải dựa trên dữ liệu nhiều hơn: từ phân tích nhu cầu khách hàng, dự báo hành vi, đánh giá rủi ro cho tới cá nhân hóa sản phẩm.

People First khẳng định công nghệ phải phục vụ con người, phục vụ khách hàng, đồng thời tạo ra năng lực mới cho đội ngũ.

Cloud First giúp xây dựng hạ tầng linh hoạt, có khả năng mở rộng nhanh.

Security First đặt an toàn hệ thống và dữ liệu lên hàng đầu, bởi niềm tin luôn là nền tảng cốt lõi của một ngân hàng.

Mobile First xác định thiết bị di động là điểm chạm chính của ngân hàng số, nơi sản phẩm và dịch vụ tiếp cận khách hàng nhanh nhất, gần nhất, thường xuyên nhất.

Từ nền tảng đó, trải nghiệm số mà SHB hướng tới là trải nghiệm hiện đại hơn, linh hoạt hơn, tiện lợi hơn, an toàn hơn và bảo mật hơn. Khách hàng không chỉ giao dịch nhanh hơn, mà còn được phục vụ bằng các giải pháp mang tính cá nhân hóa cao hơn, tích hợp đa dịch vụ hơn, kết nối liền mạch hơn giữa nhu cầu doanh nghiệp và nhu cầu tài chính cá nhân.

Còn về quản trị rủi ro, tôi cho rằng công nghệ chính là lớp năng lực rất quan trọng. Khi dòng vốn chảy vào các hệ sinh thái lớn, bài toán không chỉ là đánh giá một khách hàng riêng lẻ, mà là phải hiểu được cả dòng tiền, các mối liên kết, mức độ phụ thuộc, rủi ro lan truyền trong toàn hệ sinh thái đó.

Data + AI giúp nâng cao năng lực phân tích và dự báo. Cloud hỗ trợ xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Security bảo đảm an toàn cho toàn bộ nền tảng vận hành. Nói cách khác, công nghệ không chỉ nâng trải nghiệm khách hàng, mà còn nâng cấp khả năng quản trị rủi ro của ngân hàng lên một chuẩn mới. Và đây là điều rất quan trọng nếu ngân hàng muốn đồng hành sâu với các dòng vốn quy mô lớn trong nền kinh tế.

5. Một “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” trong kỷ nguyên mới mà SHB đang hướng tới được hình dung như thế nào?

Theo tôi, một “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” trước hết phải là ngân hàng phát triển cùng các ưu tiên chiến lược của đất nước.

Tức là ngân hàng đó không chỉ lớn về quy mô, mà phải lớn về vai trò; không chỉ mạnh về tài chính, mà phải mạnh về năng lực kết nối, năng lực dẫn vốn, năng lực phục vụ các động lực tăng trưởng mới của quốc gia. Trong cách hiểu đó, “tầm vóc quốc gia” là gắn với các trụ cột kinh tế, các lĩnh vực nền tảng, các nhu cầu chiến lược của đất nước. Còn “thế hệ mới” là vận hành trên nền tảng công nghệ, dữ liệu, quản trị hiện đại và tư duy hệ sinh thái.

SHB không chỉ tham gia vào tiến trình phát triển, mà phải chủ động kiến tạo giá trị cho tiến trình đó. Chúng tôi không muốn dừng lại ở vai trò ngân hàng cung ứng dịch vụ tài chính, mà muốn là cầu nối nguồn lực, là đối tác chiến lược của doanh nghiệp, là chủ thể đồng hành cùng các hệ sinh thái tăng trưởng, và sâu hơn là góp phần định hình những chuẩn mực mới về tài chính cho nền kinh tế số.

Điều đó đòi hỏi SHB phải làm đồng thời nhiều việc: kiên định chiến lược ecosystem, tăng tốc triển khai 5 FIRST, phát triển sản phẩm và dịch vụ hiện đại hơn, lấy con người và văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng, đồng thời theo đuổi mục tiêu phát triển xanh và bền vững lâu dài.

Đồng thời, SHB vẫn tiếp tục bám sát 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số và kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi “Tâm – Tin – Tín –Tri – Trí – Tầm”.

Ngân hàng không chỉ đi cùng đất nước, mà sẽ thực sự có đóng góp rõ nét vào những lĩnh vực mới, những động lực mới của quốc gia trong kỷ nguyên mới.