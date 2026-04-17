Dấu ấn Suntory PepsiCo tại Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN: Hơn 30 năm kiến tạo di sản bền vững

Trong khuôn khổ diễn đàn Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) vừa diễn ra, câu chuyện về hành trình hơn 30 năm của Suntory PepsiCo tại Việt Nam đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, phác họa nên bức tranh về một "ông lớn" đồ uống không chỉ dừng lại ở doanh số mà còn đang nỗ lực định hình lại tiêu chuẩn phát triển bền vững tại thị trường Đông Nam Á.

Từ những bước chân đầu tiên đến vị thế "tỷ đô"

Để có được hệ thống các nhà máy hiện đại trải dài trên toàn quốc hiện nay, Suntory Pepsico đã xây dựng xuất phát điểm từ những năm 1994, ngay sau khi quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ được bình thường hóa. Ông Ashish Joshi, Tổng giám đốc điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam chia sẻ, hành trình đó không chỉ là sự phát triển của một doanh nghiệp, mà là sự phản chiếu sống động cho tiến trình đổi mới và vươn mình mạnh mẽ của chính đất nước Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong liên quan đến những cải cách về môi trường kinh doanh cũng như những thách thức đặt ra với doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, ông Ashish Joshi cho biết, trong hơn 31 năm hiện diện tại Việt Nam, Suntory PepsiCo cam kết sâu sắc với tinh thần: Phát triển tại Việt Nam, vì Việt Nam và cùng Việt Nam.

Theo ông Ashish Joshi, kể từ khi liên minh chiến lược giữa tập đoàn Suntory (Nhật Bản) và PepsiCo (Hoa Kỳ) được thiết lập vào năm 2013, Suntory PepsiCo Việt Nam đã không ngừng gia tăng sự hiện diện và nâng tầm ảnh hưởng.

Với tổng vốn đầu tư lũy kế vượt ngưỡng 1 tỷ USD, doanh nghiệp đã khẳng định cam kết "tại Việt Nam, vì Việt Nam" một cách mạnh mẽ nhất. Sau cột mốc khánh thành nhà máy thực phẩm tại Ninh Bình vào cuối năm 2025, doanh nghiệp đang hướng tới dấu ấn lịch sử vào tháng 7/2026 với việc khánh thành nhà máy đồ uống hiện đại và có quy mô lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại tỉnh Tây Ninh.

“Là đơn vị dẫn đầu trong ngành đồ uống tại Việt Nam với tôn chỉ "Phát triển vì những điều tốt đẹp" (Growing for Good), chúng tôi mang lại niềm vui cho hàng triệu người tiêu dùng mỗi năm với danh mục sản phẩm đa dạng từ nước giải khát có ga, trà đến nước bù khoáng/điện giải cùng triết lý luôn đặt người tiêu dùng làm trọng tâm. Hiện nay, với tổng vốn đầu tư vượt mức 1 tỷ USD, chúng tôi đang vận hành 8 nhà máy sản xuất, bao gồm các cơ sở hiện đại bậc nhất tại tỉnh Tây Ninh và Ninh Bình. Các dự án trọng điểm này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của liên minh mà còn góp phần tạo ra sinh kế bền vững cho hơn 15.000 lao động trong toàn bộ chuỗi cung ứng”, ông Ashish Joshi cho hay.

Khi bền vững là kim chỉ nam cho năng lực cạnh tranh

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều biến số, Suntory PepsiCo Việt Nam đã chọn hướng đi khác biệt khi đặt mục tiêu "Phát triển vì những điều tốt đẹp" làm trọng tâm. CEO Ashish Joshi khẳng định rằng đối với doanh nghiệp, phát triển bền vững chính là nền tảng cốt lõi và cách Suntory PepsiCo vận hành. Ông cho rằng phát triển bền vững là con đường duy nhất để đảm bảo khả năng vượt qua mọi thử thách và tạo ra những giá trị thực chất cho cộng đồng trong tương lai.

Minh chứng cho tư duy này là những bước đi quyết liệt trong việc hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Doanh nghiệp đã tiên phong áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, chấp nhận mức chi phí nguyên liệu tái chế cao hơn đáng kể để chuyển đổi bao bì của các dòng sản phẩm chủ lực như Pepsi sang nhựa tái sinh 100% rPET. Song song đó, việc toàn bộ các nhà máy sản xuất của hãng đã thành công chuyển đổi sang sử dụng 100% năng lượng sinh khối từ năm 2024 không chỉ giúp giảm thiểu khí thải carbon mà còn góp phần nâng cao tiêu chuẩn về sản xuất cho ngành công nghiệp đồ uống. Những nỗ lực này hoàn toàn nhất quán với chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các dòng vốn đầu tư có trách nhiệm.

Trách nhiệm xã hội và những nấc thang mới của niềm tin

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, uy tín của Suntory PepsiCo Việt Nam còn được bồi đắp qua những hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc. Các chương trình như "Mizuiku - Em yêu nước sạch" giáo dục hơn 1 triệu học sinh hay dự án tái tạo rừng "Water of Life" đã trở thành những thương hiệu cộng đồng quen thuộc. Thông qua chương trình "Mang Tết về nhà", tính đến năm 2026, đã có hơn 25.000 vé tàu, xe và máy bay được trao tận tay các bạn sinh viên và công nhân khó khăn, giúp họ đoàn viên cùng gia đình.

Cũng theo ông Ashish Joshi, Suntory PepsiCo Việt Nam cũng đang hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không (Net Zero) vào năm 2050. Trên hành trình đó, công ty đã thực hiện nhiều sáng kiến bền vững, đặc biệt thông qua các mô hình hợp tác công – tư chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, chính quyền địa phương và cộng đồng. Tiêu biểu có thể kể đến chương trình hợp tác với Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) triển khai chương trình trồng rừng hướng tới mục tiêu phát triển rừng bền vững, bảo tồn nguồn nước, trung hòa khí carbon và cải thiện sinh kế cộng đồng. Tính đến nay, chương trình đã phủ xanh 95ha rừng và nâng tổng diện tích rừng Suntory PepsiCo phủ xanh từ 2021 lên gần 200 hecta tại 6 tỉnh thành.

“Chúng tôi tin rằng sự phối hợp chiến lược giữa khu vực công và tư nhân chính là chìa khóa để Việt Nam trở thành hình mẫu của khu vực về phát triển bền vững, bao trùm và bền bỉ”, ông Ashish Joshi chia sẻ.