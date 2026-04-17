Sàn giao dịch việc làm: Hiển thị hạn chế, nhiều người chưa biết

TPO - Ghi nhận của PV Tiền Phong tại Hà Nội, nhiều người lao động cho biết chưa nắm được thông tin về sàn giao dịch việc làm đang vận hành. Khi lên sàn tìm việc, có những chia sẻ rằng số lượng vị trí hiển thị còn khá hạn chế so với kỳ vọng.

Tìm việc trên kênh mới

Sàn giao dịch việc làm quốc gia được Bộ Nội vụ vận hành từ ngày 14/4. Trong vai người lao động, phóng viên truy cập nền tảng để tìm việc tại Hà Nội. Hệ thống gợi ý các vị trí phù hợp dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm đã khai báo.

Ngoài tính năng tạo hồ sơ trực tuyến, người dùng có thể tìm kiếm việc làm theo địa phương, ngành nghề; nộp hồ sơ và ứng tuyển trực tiếp; thậm chí được tham gia các phiên giao dịch việc làm trực tuyến đang diễn ra...

Việc số hóa quy trình giúp rút ngắn khoảng cách giữa người lao động và doanh nghiệp, đồng thời giảm đáng kể chi phí và thời gian tìm việc.

Anh Nguyễn Nam - lao động tự do tại khu vực Định Công, Hà Nội - cho biết, trước đây anh tìm việc chủ yếu thông qua mạng xã hội, các hội nhóm hoặc môi giới nên gặp nhiều rủi ro về tính xác thực.

“Tôi chưa nghe nói về Sàn Giao dịch việc làm quốc gia. Nếu có một sàn như thế thì người lao động như tôi tìm kiếm thông tin việc làm dễ dàng hơn nhiều", anh Nam chia sẻ.

Trải nghiệm tìm kiếm công việc trên Sàn Giao dịch việc làm quốc gia.

Sau khi được phóng viên thông tin sàn giao dịch việc làm và hướng dẫn truy cập, anh Nam tỏ ra bất ngờ khi hệ thống hiển thị nhiều doanh nghiệp đang tuyển dụng trên toàn quốc, kèm mô tả vị trí, yêu cầu kỹ năng và mức lương rõ ràng.

“Sàn có thông tin tuyển dụng trên toàn quốc nên rất thuận lợi, không phải tốn chi phí đi lại tham gia các phiên giao dịch trực tiếp. Đặc biệt, đây là sàn việc làm quốc gia nên tôi yên tâm hơn về tính xác thực, không lo bị lừa đảo”, anh Nam nói.

Bên cạnh sự hào hứng, nhiều lao động cũng thẳng thắn cho rằng, do mới vận hành thử nghiệm nên lượng thông tin việc làm trên sàn vẫn chưa thật sự dồi dào.

Chị Trần T.H. (xã Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, sau khi thử tìm việc trong lĩnh vực hành chính - văn phòng, số lượng vị trí hiển thị còn khá hạn chế so với kỳ vọng.

“Sàn mới nên thông tin chưa nhiều là điều dễ hiểu. Nhưng nếu thời gian tới có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia, cập nhật thường xuyên thì người lao động sẽ coi đây là kênh tìm việc chính. Tôi hy vọng sau giai đoạn thử nghiệm, dữ liệu sẽ phong phú hơn", chị H. nói.

Kỳ vọng xây dựng thị trường lao động minh bạch

Tại lễ khai trương Sàn Giao dịch việc làm quốc gia ngày 14/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương nhìn nhận, việc xây dựng Sàn Giao dịch việc làm quốc gia là “dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa, chuyển đổi số lĩnh vực lao động - việc làm”.

Thông tin về thị trường việc làm được cập nhật theo thời gian thực. Ảnh chụp màn hình.

Việc sự kết nối hiệu quả giữa cung lao động và cầu lao động thông qua Sàn Giao dịch việc làm quốc gia, trên cơ sở dữ liệu số và định danh tin cậy của các chủ thể tham gia thị trường, ông Nguyễn Mạnh Khương bày tỏ kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một phương thức tuyển dụng và tìm kiếm việc làm hiện đại, minh bạch, đồng bộ; qua đó giảm chi phí giao dịch, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn nhân lực.



Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương cho rằng còn phải làm nhiều việc để sàn này thực sự đi vào cuộc sống, trở thành công cụ hữu hiệu trong quản trị thị trường lao động. Do đó, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị triển khai theo hướng "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả", tránh tình trạng hình thức, dàn trải.