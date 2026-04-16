Phương án nào phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu quý ở Lai Châu?

Phùng Linh
TPO - Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” diễn ra tại tỉnh Lai Châu từ ngày 23-24/4, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong việc nâng tầm giá trị nông sản, đặc biệt là định hướng phát triển sâm Lai Châu thông qua chuyển đổi xanh và xây dựng chuỗi liên kết bền vững.

Chiều 16/4, Báo Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Sở NN&MT tỉnh Lai Châu và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh”.

z7731941336933-6251beaf7f6a590729c0fe2368a8d302.jpg
Ông Nguyễn Thành Đồng - Phó Giám đốc Sở NN&MT Lai Châu - phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trọng Đảm - Phó Tổng Biên tập Báo NN&MT - khẳng định, mục tiêu cốt lõi của sự kiện là khơi thông các "điểm nghẽn" về kết nối, tạo không gian thực chất để nhà đầu tư “bắt tay” trực tiếp cùng địa phương. Đây là cơ hội để khai thác tối đa dư địa, đưa các mô hình nông nghiệp hàng hóa và dược liệu quý của Lai Châu đi vào thực tiễn, thay vì chỉ dừng lại ở các đề án lý thuyết.

Đánh giá về tình hình địa phương, ông Nguyễn Thành Đồng - Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lai Châu - cho biết, chính đặc thù địa hình chia cắt đã tạo nên những tiểu vùng khí hậu “độc bản”, giúp Lai Châu sở hữu nguồn tài nguyên nông nghiệp đặc hữu như chè, mắc ca, quế và đặc biệt là sâm Lai Châu. Trong chiến lược phát triển sâm Việt Nam, sản phẩm này đã được định vị là sản phẩm đặc hữu quốc gia, được tỉnh bảo hộ bằng các nghị quyết chuyên đề và hành lang pháp lý chặt chẽ. Tuy nhiên, tiềm năng này vẫn đang đứng trước bài toán khó khi quá trình phát triển phải đối mặt với nhiều “nút thắt” hạ tầng và chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ còn lỏng lẻo.

Về lâu dài, việc phát triển hạ tầng giao thông kết nối được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho tỉnh. Đặc biệt, chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Lào Cai - Lai Châu trong nhiệm kỳ này sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách với Thủ đô và các địa phương khác. Đây chính là "chìa khóa" để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm giá trị cao như sâm Lai Châu "xuống phố" và vươn xa ra thị trường quốc tế.

“Lai Châu xác định phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, lấy kinh tế xanh làm trục kim chỉ nam để tối ưu hóa tài nguyên và nâng cao giá trị sản phẩm thông qua chế biến sâu”, ông Đồng khẳng định. Hội nghị sắp tới sẽ xoáy sâu vào các giải pháp thực chất về logistics, xây dựng thương hiệu và thu hút đầu tư để xóa bỏ tình trạng sản xuất manh mún.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe