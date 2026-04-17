Kinh tế

Lộ diện điểm tựa của thị trường chứng khoán hôm nay

Việt Linh
TPO - Sau chuỗi tăng nóng, nhóm cổ phiếu Vingroup quay đầu điều chỉnh trong phiên hôm nay (17/4). Dòng tiền phân hóa rõ, nổi bật là MWG tăng trần, trở thành điểm tựa hiếm hoi của thị trường.

Thị trường bước vào phiên giao dịch với tâm lý còn khá tích cực sau khi vượt mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, kịch bản quen thuộc lại lặp lại, chỉ số có lúc bứt lên mạnh mẽ trong phiên sáng, nhưng áp lực chốt lời gia tăng nhanh về cuối ngày đã kéo thị trường đảo chiều.

Đóng cửa, VN-Index giảm hơn 2 điểm xuống 1.817 điểm, chính thức chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Điểm đáng chú ý là mức giảm không lớn, nhưng đến từ nhóm cổ phiếu trụ, nơi từng “gồng gánh” thị trường suốt nhiều phiên trước đó.

Tâm điểm điều chỉnh thuộc về “họ” Vingroup. Sau chuỗi tăng dốc và liên tục lập đỉnh, áp lực chốt lời xuất hiện khi giá đã lên vùng đỉnh mới.

MWG trở thành tâm điểm thị trường.

Ở chiều ngược lại, thị trường không hoàn toàn tiêu cực. Điểm sáng rõ nét nhất là MWG khi tăng trần ngay từ đầu phiên và duy trì trạng thái trắng bên bán đến hết ngày. Thanh khoản bùng nổ, lực cầu áp đảo cho thấy dòng tiền đang tìm đến những câu chuyện riêng, trước thềm đại hội cổ đông sẽ diễn ra vào ngày mai. MWG lên kế hoạch chia gần 3.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt, phát hành ESOP và đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục. Ngoài ra, kế hoạch IPO Điện máy Xanh cũng được chú ý.

Một số cổ phiếu khác cũng góp phần “đỡ nhịp” thị trường như VPB, GVR hay GAS. Tuy nhiên, lực kéo này không đủ để cân bằng áp lực từ nhóm trụ bất động sản.

Bức tranh thị trường vì vậy trở nên khá “lệch pha”. Dù số mã tăng vẫn ở mức cao, nhưng cảm nhận chung của nhà đầu tư lại kém tích cực khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu. Hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” phần nào hạ nhiệt, song sự phân hóa vẫn rất rõ rệt.

Thanh khoản cũng có dấu hiệu chững lại, giá trị giao dịch HoSE gần 23.000 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 2,66 điểm (0,15%) xuống 1.817,17 điểm. HNX-Index tăng 3,51 điểm (1,37%) lên 260 điểm và UPCoM-Index tăng 0,15 điểm (0,12%) lên 128,37 điểm.

Khối ngoại giao dịch tương đối cân bằng ở cả 2 chiều, mua ròng 47 tỷ đồng.

