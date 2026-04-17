'Hết cửa' chuyển khoản nhanh, giao dịch từ 500 triệu có thể mất 24 tiếng

Ngọc Mai
TPO - Từ ngày 21/4, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không còn được “lách” qua hệ thống chuyển tiền nhanh 24/7 bằng cách tách nhỏ lệnh như trước. Thay vào đó, toàn bộ các giao dịch lớn sẽ được xử lý theo hình thức chuyển khoản thường, khiến thời gian nhận tiền có thể kéo dài tới 24 giờ, tùy thời điểm thực hiện.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo dừng tính năng “tự động chia nhỏ lệnh” trên nền tảng ngân hàng số. Động thái này nhằm tuân thủ quy định mới tại Thông tư 40/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 21/4, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ không còn được tự động chia nhỏ để xử lý qua hệ thống chuyển tiền nhanh Napas 24/7. Thay vào đó, các giao dịch giá trị lớn sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thường, phù hợp với quy định hiện hành.

Trước đây, hệ thống chuyển tiền nhanh Napas 24/7 vốn áp dụng hạn mức tối đa dưới 500 triệu đồng mỗi giao dịch. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu chuyển tiền lớn của khách, nhiều ngân hàng đã triển khai giải pháp kỹ thuật tự động chia một khoản chuyển trên 500 triệu đồng thành nhiều giao dịch nhỏ hơn, mỗi giao dịch dưới ngưỡng quy định. Nhờ đó, tiền vẫn được chuyển gần như ngay lập tức, kể cả ngoài giờ hành chính. Từ sau ngày 21/4, cơ chế này sẽ bị dừng hoàn toàn.

anh-man-hinh-2026-04-17-luc-154259.png
Thông báo mới nhất của Eximbank tới khách hàng liên quan đến chuyển khoản.

Các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng đã phát đi thông báo tương tự.

Việc dừng “tách lệnh tự động” đồng nghĩa với việc các khoản chuyển từ 500 triệu đồng trở lên sẽ buộc phải đi qua kênh chuyển khoản thường liên ngân hàng.

Khác với chuyển tiền nhanh 24/7 - xử lý tức thời bất kể ngày đêm - chuyển khoản thường phụ thuộc vào giờ làm việc của hệ thống thanh toán. Nếu thực hiện trong giờ hành chính, tiền có thể đến sau vài giờ; nhưng nếu chuyển vào buổi tối, cuối ngày hoặc dịp nghỉ lễ, giao dịch sẽ được xử lý vào ngày làm việc kế tiếp.

Theo đánh giá của các ngân hàng, thay đổi này giúp tăng cường kiểm soát rủi ro, hạn chế gian lận và đảm bảo an toàn cho hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong bối cảnh đó, khách hàng nếu vẫn muốn chuyển nhanh các khoản tiền lớn sẽ phải chủ động chia thành nhiều giao dịch riêng biệt, mỗi giao dịch dưới 500 triệu đồng để tiếp tục sử dụng kênh 24/7.

#Chuyển khoản #Ngân hàng #Eximbank #Giao dịch lớn #Thanh toán

