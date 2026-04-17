Kinh tế

Orion ra mắt bộ 3 sản phẩm ‘Hẹn Hò Dâu Tây’ – trải nghiệm vị dâu theo nhiều cách khác nhau

P.V

Thời điểm cuối xuân – đầu hè, khoảng tháng 4 đến tháng 5, cũng là lúc những mùa dâu tây bước vào giai đoạn cuối vụ. Khi hương vị đạt độ chín muồi, cân bằng giữa vị ngọt và chua nhẹ, dâu tây trở thành nguyên liệu được ưa chuộng trong nhiều món ăn và thức uống.
Lấy cảm hứng từ thời điểm này, Orion giới thiệu bộ 3 sản phẩm mới thuộc concept “Hẹn Hò Dâu Tây”, mang đến trải nghiệm hương vị dâu tây quen thuộc theo nhiều cách thưởng thức khác nhau. Bộ sưu tập gồm ChocoPie vị dâu tây, Custas phô mai mâm xôi việt quất và Gouté Crème dâu sữa chua.

Ba sản phẩm quen thuộc trong một hương vị mới

Lần đầu tiên, Orion triển khai đồng bộ một concept hương vị trên ba dòng sản phẩm chủ lực gồm ChocoPie, Custas và Gouté trong đợt ra mắt phiên bản giới hạn. Thay vì giới thiệu từng sản phẩm riêng lẻ, cách tiếp cận này cho phép người tiêu dùng trải nghiệm cùng một hương vị theo nhiều cách khác nhau, đồng thời có thêm nhiều lựa chọn sản phẩm phù hợp với cùng sở thích.

Việc áp dụng đồng thời trên các dòng sản phẩm quen thuộc cũng giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn, khi mỗi thương hiệu đều đã có tệp khách hàng riêng và thói quen sử dụng ổn định.

Trên nền tảng đó, hương vị dâu tây được thể hiện đa dạng qua từng sản phẩm:

ChocoPie vị dâu tây được làm mới với lớp chocolate hồng dịu ngọt, kết hợp bánh mềm xốp, marshmallow dẻo nhẹ và nhân mứt dâu đậm vị. Phần nhân tăng 20% giúp hương vị trái cây rõ nét hơn.

Custas Phô Mai Mâm Xôi Việt Quất với sự hòa quyện giữa vị giác béo, chua ngọt hài hòa, mang lại trải nghiệm cân bằng, phù hợp với nhóm người tiêu dùng tìm kiếm sự đổi vị nhẹ nhàng.

Gouté Crème Dâu Sữa Chua sự kết hợp tinh tế giữa lớp bánh quy giòn nhẹ hòa quyện cùng nhân kem mịn cho trải nghiệm ăn ngon, tròn vị - – lựa chọn phù hợp với phụ nữ đô thị hiện đại, ưu tiên những khoảnh khắc “nạp năng lượng” nhanh nhưng vẫn tươi mới ngon lành.

Thiết kế bắt mắt, mở rộng cách thưởng thức

Bên cạnh hương vị, bộ sưu tập “Hẹn Hò Dâu Tây” được Orion làm mới với tông xanh da trời và hồng chủ đạo, tạo cảm giác tươi sáng và bắt mắt trên kệ hàng. Thiết kế được thực hiện theo hướng trẻ trung, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện nay. Bạn Huyền (SV ĐH Hutech, TP.HCM) chia sẻ: “Nhìn bao bì là thấy cưng liền rồi, rất dễ thương, nên mình và các bạn thích trải nghiệm vừa ăn bánh vừa chụp ảnh quay clip check-in cùng sản phẩm.”

Không chỉ dừng ở yếu tố hình thức, bộ sản phẩm còn hướng đến sự linh hoạt trong cách thưởng thức. Việc cùng một hương vị được triển khai trên nhiều dòng sản phẩm giúp mỗi người trong gia đình hoặc nhóm bạn có thể lựa chọn theo sở thích riêng, nhưng vẫn chia sẻ được những trải nghiệm chung.

Đại diện Orion cho biết: “Với ‘Hẹn Hò Dâu Tây’, chúng tôi mong muốn mang đến những lựa chọn gần gũi nhưng có thêm sự mới mẻ. Việc phát triển nhiều sản phẩm trong cùng một hương vị giúp người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa theo nhu cầu và sở thích của mình.”

Trước đó tại Hàn Quốc, từ năm 2025 đến nay, Orion đã triển khai cách phát triển sản phẩm theo concept hương vị với các chủ đề như dâu tây, phô mai và matcha.

Dâu tây vốn là nguyên liệu quen thuộc trong các loại thức uống, từ trà, sữa chua đến các món tráng miệng, nhờ hương vị dễ tiếp cận và giàu cảm xúc. Việc Orion đưa hương vị này vào bộ ba sản phẩm bánh kẹo không chỉ mở rộng cách thưởng thức, mà còn mang đến một trải nghiệm mới – nơi người tiêu dùng có thể “hẹn hò” với vị dâu theo nhiều cách khác nhau, trong những khoảnh khắc gần gũi hàng ngày.

