Đề xuất rót hơn 19.000 tỷ mở rộng đường xuyên Rừng Sác

TPO - Việc nâng cấp, mở rộng đường Rừng Sác được thực hiện trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng, đô thị mới và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đang dần hình thành, cùng xu hướng giãn dân từ khu vực trung tâm, áp lực giao thông kết nối về phía Nam TPHCM được dự báo sẽ tăng mạnh trong tương lai.

Ngày 17/4, UBND TPHCM có văn bản chấp thuận giao Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (thuộc Tập đoàn Vingroup) tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối 15B và cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác theo phương thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo đó, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ được giao tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối 15B và cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản.

Nguồn kinh phí để thực hiện nghiên cứu và lập hồ sơ do Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ tự cân đối, không sử dụng ngân sách thành phố. Sau khi hoàn thành, hồ sơ sẽ được trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và các quy định có liên quan.

Trường hợp Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận sau khi thẩm định hoặc quá thời hạn nêu trên chưa hoàn thành, việc giao nghiên cứu sẽ tự động hết hiệu lực. Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ tự chịu mọi rủi ro và toàn bộ chi phí đã thực hiện.

Đường Rừng Sác sắp được mở rộng, nâng cấp lên 10 làn xe. Ảnh: Phạm Nguyễn

UBND TPHCM đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu, tiếp thu, thực hiện đầy đủ ý kiến góp ý, thẩm định của các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng lưu ý việc giao nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư không làm phát sinh quyền ưu tiên hoặc chỉ định Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ là nhà đầu tư thực hiện dự án. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính TPHCM tiếp nhận hồ sơ sau khi hoàn thành, đồng thời chủ trì tham mưu quy trình thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

Sở Xây dựng TPHCM được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình lập báo cáo.

UBND thành phố yêu cầu tạm dừng công tác chuẩn bị đầu tư đối với hàng loạt dự án thành phần trên trục đường Rừng Sác và khu vực liên quan, đồng thời giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu điều chỉnh các quyết định trước đó để đảm bảo thống nhất.

Theo đề xuất, tuyến đường Rừng Sác sẽ được nâng cấp trên chiều dài hơn 35km, từ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành đến trục chính Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, mở rộng từ 6 làn hiện hữu lên 10 làn xe (8 làn cơ giới và 2 làn song hành). Song song, tuyến đường 15B dài gần 2km, nối từ đường D1 (khu vực quận 7 cũ) đến ranh dự án cầu Cần Giờ, được đầu tư với quy mô 6 làn xe.

Tổng mức đầu tư sơ bộ toàn dự án hơn 19.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng. Nhà đầu tư dự kiến thu xếp toàn bộ nguồn vốn, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028 nếu được chấp thuận.

Theo cơ quan đề xuất, khu vực Cần Giờ hiện vẫn mang tính “bán đảo”, kết nối với trung tâm TPHCM chủ yếu qua phà Bình Khánh, khiến việc đi lại, giao thương còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh đó, việc hình thành tuyến 15B và nâng cấp đường Rừng Sác được xem là giải pháp cấp thiết nhằm tạo trục kết nối xuyên suốt từ khu Nam, qua Nhà Bè đến Cần Giờ.

Đường Rừng Sác hiện là tuyến độc đạo nối từ trung tâm TPHCM đến Cần Giờ, được nâng cấp từ năm 2004 và đưa vào sử dụng từ năm 2011 với quy mô 6 làn xe. Tuy nhiên, trước áp lực gia tăng dân số, phát triển đô thị, du lịch và các dự án hạ tầng lớn như cảng trung chuyển quốc tế, nhu cầu lưu thông qua khu vực này được dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Với vai trò là trục giao thông huyết mạch và liên vùng, đường Rừng Sác không chỉ phục vụ kết nối nội bộ mà còn đóng vai trò then chốt trong liên kết Cần Giờ với các khu vực lân cận và hệ thống hạ tầng chiến lược của TPHCM.

Do đó, việc mở rộng tuyến đường này được xác định là nhiệm vụ hạ tầng trọng điểm đến năm 2027, nhằm đón đầu làn sóng phát triển và phục vụ lưu lượng giao thông gia tăng. Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060 cũng xác định đường Rừng Sác là trục chính đô thị với mặt cắt từ 40-60m, phù hợp với định hướng phát triển Cần Giờ theo Nghị quyết 12 của Thành ủy TPHCM.