'Đột nhập' cảng cá lớn nhất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

TPO - Hòn Rớ không chỉ đơn thuần là một địa điểm dừng chân lý tưởng cho du khách khi đến với Nha Trang, mà còn là linh hồn của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Hòn Rớ đầy kiêu hãnh với danh hiệu cảng cá lớn nhất khu vực, đóng vai trò "mạch máu" cung cấp hải sản tươi sống cho toàn tỉnh Khánh Hòa và các vùng lân cận.

Clip: Không khí lao động náo nhiệt tại cảng cá Hòn Rớ.

Khi bình minh còn chưa kịp ló rạng, Cảng cá Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bừng tỉnh trong ánh đèn cao áp và tiếng động cơ tàu thuyền rầm rập cập bến. Những mẻ cá ngừ đại dương, cá thu, cá nục lấp lánh ánh bạc được chuyển nhanh từ khoang lạnh lên bờ. Tiếng hò hét, điều hướng tàu, tiếng bước chân chạy vội của những người cửu vạn hòa cùng tiếng máy xay đá tạo nên một bản giao hưởng lao động đầy hăng say.

Trên bờ, thương lái đã dàn quân chờ sẵn, ánh mắt họ dõi theo từng sọt cá vừa được nhấc ra khỏi khoang tàu lạnh ngắt. Những đôi bàn tay thoăn thoắt phân loại cá, những bóng người tất bật ngược xuôi, ai cũng hối hả như đang chạy đua với mặt trời để giữ cho bằng được độ tươi ngon nhất của "lộc biển".

Cảng cá Hòn Rớ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Tại một góc cảng, bà Huỳnh Thị Tuyết Loan (một tiểu thương gắn bó lâu năm với nghề cá) thoăn thoắt phân loại những giỏ cá tươi rói.

Vừa lau vội những giọt mồ hôi, bà Loan chia sẻ: "Cái nghề này cực thì có cực, nhưng nó ngấm vào máu rồi. Nhà tôi tính đến nay là 3 đời làm nghề cá. Từ đời ông bà, bố mẹ đến lượt tôi, cái mùi mặn mòi của biển và nhịp sống hối hả này đã nuôi sống cả gia đình".

Cảng cá Hòn Rớ không chỉ là nơi tàu cập bến, mà còn là một "trái tim" kinh tế khổng lồ, nơi nhịp đập lao động chưa bao giờ ngơi nghỉ. Sự sôi động của cảng không chỉ tính bằng số tấn hải sản, mà còn được đong đếm bằng hàng nghìn việc làm, nuôi sống biết bao gia đình nơi đây.

Những thanh niên trai tráng, sức vóc dẻo dai theo những đoàn thuyền xa bờ, mang theo khát vọng chinh phục đại dương và đưa những mẻ cá tươi từ lòng biển sâu trở về. Trên bờ, một lực lượng cửu vạn hùng hậu tạo nên khung cảnh bốc vác đầy hăng say.

Không kém phần nhộn nhịp là sự hiện diện của những người phụ nữ làng chài. Các chị, các mẹ khéo léo điều phối dòng hàng, tay cân tay tính, biến khu chợ cá thành một sàn giao dịch đầy sắc màu. Phía xa hơn một chút, nơi những con tàu đang neo đậu để nghỉ ngơi sau chuyến biển dài, tiếng "cộc cạch" của búa đục và mùi sơn mới nồng nồng lan tỏa trong gió biển. Đó là khu vực của những người thợ sửa chữa tàu thuyền.

Các tiểu thương phấn khởi đón nhận những mẻ cá tươi rói từ biển cả.

Ông Phạm Văn Trung (một thợ đóng tàu dày dạn kinh nghiệm) đang cẩn trọng gia cố lại phần be tàu cho khách. Ông Trung cho biết: Công việc sửa chữa, gia cố tàu không chỉ là một cái nghề, mà còn là sự bảo đảm an toàn cho ngư dân giữa sóng lớn. Nhờ nhu cầu bảo trì tàu thuyền tăng cao khi cảng mở rộng, công việc này đã giúp gia đình ông có thêm nguồn thu nhập ổn định, trang trải cuộc sống và nuôi con cái ăn học thành tài.

Tại Hòn Rớ, ai cũng có một vị trí, một công việc để tự hào. Từ cụ già cho đến thanh niên, tất cả gắn kết với nhau như một mắt xích hoàn hảo, biến nơi đây thành biểu tượng của tinh thần lao động bền bỉ và sự gắn bó máu thịt với biển khơi.

Một số hình ảnh Tiền Phong ghi nhận không khí tấp nập tại cảng cá lớn nhất duyên hải Nam Trung Bộ:

Sáng sớm những con thuyền cập bến mang về những mẻ cá tươi ngon.

Cá được các tiểu thương phân loại thu mua, vận chuyển đi khắp các tỉnh thành.

Những người phụ nữ trong làng mưu sinh bằng công việc khâu vá lưới cá.

Công việc gia cố sửa chữa tàu mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người.

