Hà Nội đưa 53 xe buýt điện vào hoạt động

TPO - Sáng 18/4, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) cùng với các doanh nghiệp (DN) vận hành triển khai đưa 53 xe buýt điện vào vận hành, thay thế toàn bộ phương tiện trên 3 tuyến buýt số 16, 24, 29.

Xe buýt điện hoạt động trên đường phố Hà Nội.

Theo Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội, số lượng buýt điện này được đầu tư từ Dự án đầu tư Tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội.

53 xe buýt điện được phân bổ cho 3 tuyến buýt, bao gồm: Tuyến số 16, chạy lộ trình bến xe Mỹ Đình - bến xe Nước Ngầm; tuyến số 24, chạy lộ trình Long Biên - Ngã Tư Sở - Cầu Giấy và tuyến số 29, chạy lộ trình bến xe Giáp Bát - Tân Lập.

Đại diện Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết, việc đưa thêm 53 xe buýt điện vào hoạt động, nâng tổng số xe buýt điện, xe buýt năng lượng xanh toàn mạng lưới xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố lên 699 xe (trong đó có 560 xe điện và 139 xe chạy khí nén CNG), chiếm 35,8% đoàn phương tiện xe buýt trợ giá tại Hà Nội.

Mạng lưới xe buýt trên địa bàn Hà Nội hiện nay có 155 tuyến, trong đó có 128 tuyến buýt trợ giá, 24 tuyến buýt kế cận, buýt thương mại không trợ giá; số lượng xe buýt hiện có hơn 1.800 xe.

Theo lộ trình chuyển đổi sang xe buýt chạy năng lượng xanh, từ nay đến năm 2030, toàn bộ mạng lưới xe buýt trên địa bàn Hà Nội sẽ sử dụng xe điện, xe chạy động cơ xanh.