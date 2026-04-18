Cháy nhà xưởng cạnh cây xăng, người dân ở TPHCM hoảng hốt tháo chạy

TPO - Tối 18/4, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng trên đường Tân Hiệp 17 (phường Tân Hiệp, TPHCM), nằm phía sau một cây xăng gần khu dân cư khiến nhiều người hoảng hốt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng phát bên trong nhà xưởng. Do chứa nhiều vật dụng dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo khói đen dày đặc bao trùm khu vực.

Vụ cháy xảy ra ngay sát cây xăng khiến người dân lo lắng.

Phát hiện sự việc, người dân và lực lượng tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy mini, nước để dập lửa nhưng không hiệu quả. Ngọn lửa tiếp tục bùng phát mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang cây xăng và các công trình lân cận khiến nhiều người hoảng hốt sơ tán đến nơi an toàn.

Ngọn lửa và cột khói bốc cao hàng chục mét khiến người dân lo sợ.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án khống chế ngọn lửa và ngăn cháy lan.

Xe cứu hỏa có mặt ứng phó ngay tại cây xăng.

Sau gần 1 giờ nỗ lực dập lửa, đến khoảng 19 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.