Vứt rác giữa đường, hai người ở TPHCM bị 'phạt nguội' tiền triệu

TPO - Qua camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện hai người vứt rác không đúng nơi quy định trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Chánh, TPHCM) và xử phạt mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng nhằm răn đe, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Hình ảnh camera ghi lại cảnh người dân xả rác bừa bãi.

Ngày 18/4, thông tin từ UBND xã Bình Chánh cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính hai trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định trên đường Nguyễn Văn Linh, mỗi người 1,5 triệu đồng.

Trước đó, qua rà soát hệ thống camera an ninh tại khu vực ấp 36 (xã Bình Chánh), Công an xã phát hiện hai người có hành vi vứt rác sinh hoạt ra nơi công cộng. Sau khi xác minh, lực lượng chức năng đã mời ông N.V.Đ. và bà G.T.C.H. (cùng ngụ địa phương) đến làm việc.

camera ghi lại cảnh hai người dân xả rác.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định về bảo vệ môi trường, cơ quan chức năng đã đề xuất xử phạt mỗi người 1,5 triệu đồng.

Trước đó ít ngày, cũng tại xã Bình Chánh, từ nguồn tin phản ánh của người dân, tổ kiểm tra xử lý các trường hợp bỏ rác, xả rác không đúng nơi quy định, UBND xã phối hợp với công an xã trích xuất camera giám sát và xác định một xe tải đổ rác sai quy định tại đường đê bao rạch Cầu Già, ấp 33, xã Bình Chánh.

Công an làm việc với người dân xả rác.

Cơ quan chức năng đã mời làm việc với ông H.V.K.. Ông K. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình, đồng thời chấp hành nghiêm việc xử phạt theo quy định. Bên cạnh đó ông cũng đã cam kết khắc phục hậu quả, thu gom, xử lý rác thải đã đổ sai quy định và cam kết không tái phạm. UBND xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông K. với số tiền 3,5 triệu đồng.

Theo UBND xã Bình Chánh, từ ngày 1/7/2025, UBND xã đã lắp đặt 46 camera an ninh tại các khu vực đất trống, xa khu dân cư. Hệ thống camera không chỉ phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự mà còn là công cụ hiệu quả trong việc giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xả rác.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.