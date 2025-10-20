Tìm kiếm bé 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh ở An Giang

TPO - Ngày 20/10, Công an xã An Biên (tỉnh An Giang) cho biết, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm một bé trai 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn qua ấp 2, xã An Biên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, bà L.T.K (26 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Biên) thức dậy không thấy con trai út 4 tháng tuổi. Ngôi nhà sàn của gia đình nằm ven kênh xáng Xẻo Rô nên gia đình nghi cháu bé có thể đã rơi xuống nước trong lúc ngủ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé. Ảnh CTV.

Nhận tin báo, Công an xã An Biên phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ khu vực U Minh Thượng khẩn trương triển khai tìm kiếm, huy động thợ lặn và phương tiện chuyên dụng.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra vụ việc nằm ngay ngã tư sông, nước chảy xiết, trong khi cháu bé còn quá nhỏ.

Chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, động viên gia đình. Được biết, vợ chồng bà Kiều có 5 người con, cuộc sống khó khăn, nhà cất tạm ven kênh. Cháu bé mất tích là con út trong gia đình.