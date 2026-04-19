Iran tuyên bố duy trì kiểm soát eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố Cộng hòa Hồi giáo sẽ duy trì kiểm soát toàn bộ giao thông qua eo biển Hormuz chiến lược cho đến khi đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (18/4) nhấn mạnh, Tehran sẽ tiếp tục duy trì sự giám sát và kiểm soát đối với tất cả giao thông qua tuyến đường thủy này cho đến khi xung đột chấm dứt hoàn toàn.

"Iran quyết tâm thực hiện việc giám sát và kiểm soát vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz cho đến khi chiến tranh kết thúc hoàn toàn và hòa bình lâu dài được thiết lập trong khu vực", tuyên bố nêu rõ.

Theo đó, Iran sẽ triển khai hàng loạt biện pháp, bao gồm thu thập dữ liệu tàu thuyền, cấp phép quá cảnh theo điều kiện thời chiến, quy định tuyến hàng hải bắt buộc và thu phí đối với các dịch vụ an ninh, an toàn.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian vẫn chưa đạt được đột phá, trong khi lệnh ngừng bắn tạm thời dự kiến hết hạn vào giữa tuần tới.

Iran cũng cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục áp đặt phong tỏa hải quân hoặc có hành động gây gián đoạn vận tải, Iran sẽ coi đó là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và có thể hạn chế hoặc đình chỉ việc mở cửa eo biển.

"Nếu đối phương tìm cách phá hoại hoạt động vận chuyển hàng hải hoặc áp đặt các biện pháp như phong tỏa hải quân, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ coi đó là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và sẽ ngăn chặn việc mở cửa eo biển Hormuz một cách có điều kiện và hạn chế", tuyên bố cho biết thêm.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết Tehran hiện đang xem xét các đề xuất mới của Mỹ sau cuộc đàm phán với tướng Asim Munir, chỉ huy quân đội Pakistan, người đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai nước.

Mặc dù Tehran chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào, nhưng hội đồng đã tái khẳng định một số yêu cầu đã nêu trước đó, bao gồm việc mở rộng quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Tehran cũng cáo buộc Washington đã thay đổi lập trường và đưa ra "những yêu cầu vô lý" trong quá trình thương lượng, bất chấp việc trước đó đã chấp nhận khung đàm phán gồm 10 điểm do Iran đề xuất.

Trong bối cảnh các bên vẫn duy trì lập trường cứng rắn và thời hạn ngừng bắn đang đến gần, tương lai của tuyến hàng hải huyết mạch này tiếp tục là một trong những điểm nóng then chốt quyết định cục diện khu vực.

Hội đồng An ninh Quốc gia Iran lưu ý rằng Iran đã mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải thương mại vào thứ Sáu (17/4) sau khi Mỹ và chính quyền Israel chấp nhận ngừng các hành động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả việc ngừng các cuộc tấn công của Israel vào Li-băng, vốn là điều kiện tiên quyết quan trọng của Iran để chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Tuy nhiên, Iran nhấn mạnh việc mở cửa eo biển hiện chỉ áp dụng với tàu thương mại, trong khi các tàu quân sự và tàu có liên hệ với "các quốc gia đối địch" vẫn bị cấm đi qua cho đến khi đạt được hòa bình bền vững.

Quỳnh Như
Press TV
