Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc họp khẩn

Bình Giang

TPO - Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này, Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết sáng nay (19/4). Đây là một trong hàng loạt vụ phóng tên lửa mà Bình Nhưỡng thực hiện nhằm đẩy nhanh nỗ lực tăng cường năng lực quân sự.

Loạt tên lửa Triều Tiên được phóng ngày 14/3. (Ảnh: KCNA)

Đây là lần thứ 7 Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trong năm nay và là lần thứ 4 trong tháng này.

Theo tuyên bố của quân đội Hàn Quốc, các tên lửa được phóng gần thành phố Sinpo trên bờ biển phía đông của Triều Tiên vào khoảng 6h10 sáng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Chính phủ Nhật Bản cho biết các tên lửa đạn đạo rơi gần bờ biển phía đông bán đảo Triều Tiên, không xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp an ninh khẩn cấp, truyền thông trong nước đưa tin.

"Trong khi Mỹ đang tập trung vào Iran, Triều Tiên coi đây là thời điểm vàng để nâng cấp năng lực hạt nhân và tên lửa của họ", GS Lim Eul-chul, công tác tại Đại học Kyungnam, nhận định.

Ngày 14/4, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết Triều Tiên đã đạt được nhiều tiến triển trong khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, với khả năng bổ sung thêm một cơ sở làm giàu uranium mới.

Cuối tháng 3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là không thể đảo ngược, và mở rộng "khả năng răn đe hạt nhân tự vệ" là điều cần thiết cho an ninh quốc gia.

Lần gần đây nhất mà Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn là ngày 8/4, sau khi phóng một vật thể vào ngày hôm trước, nhưng đã biến mất ngay sau khi được phóng, dường như là một sự cố.

Sau loạt phóng tên lửa đó, truyền thông Triều Tiên cho biết nước này đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật có đầu đạn là bom chùm, có thể "biến bất kỳ mục tiêu nào thành tro bụi" trong tầm bắn.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cũng đưa tin Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí điện từ và rải bom sợi carbon, đồng thời kiểm chứng độ tin cậy chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn di động.

Bình Giang
Reuters, Yonhap
#Triều Tiên #Tên lửa #Bán đảo Triều Tiên

