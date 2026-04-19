Ngắm loài cây sa mạc bung hoa, đẹp khác lạ ở Mộc Châu

TPO - Một đồi xương rồng được người dân Mộc Châu, Sơn La sưu tầm và trồng đang bung nở đẹp mắt. Việc một loài hoa của vùng nắng nóng, sa mạc bung nở tại Mộc Châu tạo một cảm giác mới lạ.
“Tôi từng thấy xương rồng nở hoa rất đẹp nên quyết định gom về trồng thử. Nhưng để cây ra hoa đồng loạt không hề đơn giản. Tôi mất hơn 3 năm, thử nghiệm nhiều cách chăm sóc, thất bại không ít lần mới có được khu vườn như hiện nay”, anh Đại chia sẻ.
Điều khiến vườn xương rồng trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô hay tuổi đời của cây, mà còn ở sự "lạc chỗ" thú vị. Xương rồng, biểu tượng của vùng cát nóng, lại sinh trưởng giữa khí hậu ôn hòa của cao nguyên Mộc Châu. Sự đối lập này tạo nên cảm giác như bước vào một “sa mạc thu nhỏ”, ngay giữa miền núi phía Bắc.