Ngắm loài cây sa mạc bung hoa, đẹp khác lạ ở Mộc Châu

Viết Hà - Quang Kiên

TPO - Một đồi xương rồng được người dân Mộc Châu, Sơn La sưu tầm và trồng đang bung nở đẹp mắt. Việc một loài hoa của vùng nắng nóng, sa mạc bung nở tại Mộc Châu tạo một cảm giác mới lạ.

tp-1.jpg
Mộc Châu gần đây đang chứng kiến một “làn gió lạ”. Đó là đồi xương rồng hàng trăm gốc đồng loạt bung hoa. Một không gian vốn gắn với nắng gió khắc nghiệt của sa mạc nay xuất hiện giữa cao nguyên mát lành, tạo nên hiệu ứng thị giác đối lập đầy cuốn hút.
tp-3.jpg
Anh Hoàng Hữu Đại chủ vườn cho biết, đồi xương rồng này được gây dựng từ những cây bản địa từng mọc rải rác ở các tỉnh Tây Bắc﻿. Có cây mới hơn 10 năm tuổi, nhưng cũng có những “lão niên” đã chạm mốc hàng thế kỷ. Điểm chung là thân lớn, mọng nước, gai dày đặc, nhiều cây cao vượt đầu người, tạo nên một “bức tường sống” đầy ấn tượng.
tp-10.jpg
tp-9.jpg
“Tôi từng thấy xương rồng nở hoa rất đẹp nên quyết định gom về trồng thử. Nhưng để cây ra hoa đồng loạt không hề đơn giản. Tôi mất hơn 3 năm, thử nghiệm nhiều cách chăm sóc, thất bại không ít lần mới có được khu vườn như hiện nay”, anh Đại chia sẻ.
tp-5.jpg
Loài được trồng chủ yếu là xương rồng tai thỏ (Opuntia microdasys), có nguồn gốc từ Mexico, vốn nổi tiếng với khả năng chịu hạn và thích nghi thời tiết khắc nghiệt. Khi vào mùa, hoa nở rực rỡ﻿ vào buổi sáng, nhuộm vàng cả khu vườn, rồi khép lại khi chiều buông. Chính “khung giờ vàng” ngắn ngủi này khiến nhiều du khách phải canh thời gian để có được những bức ảnh ưng ý.
tp-12.jpg
tp-8.jpg
Điều khiến vườn xương rồng trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô hay tuổi đời của cây, mà còn ở sự "lạc chỗ" thú vị. Xương rồng, biểu tượng của vùng cát nóng, lại sinh trưởng giữa khí hậu ôn hòa của cao nguyên Mộc Châu. Sự đối lập này tạo nên cảm giác như bước vào một “sa mạc thu nhỏ”, ngay giữa miền núi phía Bắc.
tp-11.jpg
Theo anh Quang Kiên, một người làm du lịch địa phương, điểm đến này nhanh chóng được đưa vào hành trình khám phá Mộc Châu, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ. “Khách rất thích những nơi mới lạ, có tính trải nghiệm cao. Vườn xương rồng﻿ đáp ứng đúng xu hướng đó, vừa độc đáo vừa dễ tiếp cận”, anh Kiên nói.
tp-15.jpg
Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh vườn xương rồng nở rộ đang lan truyền nhanh chóng. Nhiều du khách gọi đây là điểm “phải check-in” khi đến Mộc Châu tháng 4.
tp-13.jpg
Không ít người sẵn sàng di chuyển từ xa chỉ để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hoa nở vàng rực giữa những thân gai xù xì. Chị Nguyễn Thụy An (Phú Thọ) cho biết, sau khi xem loạt bài đăng về đồi xương rồng trên mạng xã hội, chị quyết định ghé thăm khi đến Mộc Châu. Không gian “lạ mắt” giữa cao nguyên khiến nữ du khách﻿ bất ngờ. “Tôi không nghĩ xương rồng lại có thể phát triển và nở hoa đẹp như vậy ở đây”, chị nói.
Viết Hà - Quang Kiên
#cao nguyên Mộc Châu #đồi xương rồng #du lịch #hoa nở #check-in #Sơn La #du khách

