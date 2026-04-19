TP. Huế: Cận cảnh dự án 1.020 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ kéo dài bị đề xuất thu hồi

TPO - Sau hơn 8 năm chậm triển khai, dự án khu du lịch Suối Voi tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế) rơi vào tình trạng dang dở, gây lãng phí tài nguyên đất đai và được xác định thuộc diện thu hồi theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Sau hơn 8 năm kể từ khi nhận mặt bằng, dự án vẫn chưa hoàn thành. Nhiều hạng mục thi công dở dang, đất đá ngổn ngang, công trình bê tông xuống cấp, sắt thép hoen gỉ. Khu vực từng là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng trở thành vùng đất hoang hóa, cảnh quan, môi trường bị tác động bởi hoạt động thi công nửa vời.
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP. Huế, hiện tại khu vực dự án không có hoạt động xây dựng nào được triển khai. Dự án khu du lịch Suối Voi vì vậy tiếp tục trong tình trạng “đắp chiếu” kéo dài, chờ quyết định xử lý cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền.