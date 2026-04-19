Cắt giảm thủ tục hành chính: Bộ Tư pháp phải làm gương, làm mẫu

TPO - Tại buổi làm việc với các Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh tinh thần “không bàn lùi”, phải tìm bằng được giải pháp để triển khai cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. “Bộ Tư pháp phải làm gương, làm mẫu trong các Bộ, ngành” - ông Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị.

Bộ Tư pháp cho biết, lãnh đạo Bộ vừa làm việc với các đơn vị trực thuộc về rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) theo Kết luận số 18-KL/TW.

Theo báo cáo của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, tại Kết luận số 18-KL/TW; Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 5/4/2026 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị Chính phủ với địa phương đã giao các Bộ, cơ quan, địa phương phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các ĐKKD không cần thiết.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp TTHC, bảo đảm cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý; hoàn thành việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC, 50% chi phí tuân thủ TTHC của năm 2026 so với năm 2024.

Trên cơ sở yêu cầu trên, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính đã rà soát tình hình thực hiện phân cấp TTHC; cắt giảm ĐKKD; cắt giảm đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Kết quả: Về phân cấp TTHC, triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tư pháp đạt tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Bộ trên tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý là 16,73% (là 1 trong 4 Bộ có tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp bộ dưới 30%).

Về cắt giảm ĐKKD và cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 25/8/2025 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đơn giản hóa TTHC để tổ chức thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp. Tính đến nay, so với năm 2024, tổng số TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh đã cắt giảm, đơn giản hóa 131/182 TTHC (đạt tỉ lệ 72%).

Về cắt giảm chi phí tuân thủ, theo báo cáo, tổng chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 294 tỷ đồng trên gần 530 tỷ đồng (đạt tỉ lệ 55,48%). Đối với 90 TTHC không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất phương án.

'"Không bàn lùi"

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh tinh thần “không bàn lùi”, phải tìm bằng được giải pháp để triển khai cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, ĐKKD theo Kết luận số 18-KL/TW.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nêu rõ “Bộ Tư pháp phải làm gương, làm mẫu trong các bộ, ngành”. Đồng thời, ông đề nghị các đơn vị thuộc Bộ đổi mới tư duy trong việc rà soát, nghiên cứu phương án cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, ĐKKD; mạnh dạn tiếp cận theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nâng cao trách nhiệm pháp lý của các chủ thể tham gia để thực hiện các yêu cầu, chỉ tiêu.

Trước đó, ngày 13/4, chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ bàn về giải pháp cắt giảm TTHC, ĐKKD, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc này đòi hỏi trách nhiệm rất lớn của các bộ ngành với quyết tâm rất cao, các Bộ trưởng phải trực tiếp vào cuộc.

Thủ tướng yêu cầu, không đợi hết quý II mà đến ngày 20/4, các bộ phải đề xuất với Thường trực Chính phủ, Chính phủ phương án cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp tổng hợp, rà soát trình Chính phủ thông qua phương án trong tháng 4.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng phải trực tiếp chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ để đơn giản hóa, cắt giảm và phân cấp giải quyết; đồng thời cắt giảm danh mục 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện và 4.603 điều kiện kinh doanh hiện nay, để người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ làm.

"Những điều kiện kinh doanh không cần thiết thì đương nhiên phải cắt giảm, nhưng những điều kiện kinh doanh khác cũng phải rà soát. Mặt khác, số lượng là quan trọng, nhưng bản chất, nội hàm bên trong các điều kiện còn quan trọng hơn; phải thực sự cắt giảm được thời gian và chi phí tuân thủ. Có thể số lượng cắt giảm không nhiều nhưng mang lại hiệu quả lớn", Thủ tướng lưu ý.