Giáo hoàng Leo nói không muốn tranh cãi với Tổng thống Mỹ Trump

TPO - Giáo hoàng Leo giảm nhẹ căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng những phát biểu của ông trong chuyến thăm châu Phi “không hoàn toàn chính xác trên mọi khía cạnh”.

Giáo hoàng Leo phát biểu tại Angola, ngày 18/4. (Ảnh: AP)

Ngày 18/4, phát biểu bằng tiếng Anh với các phóng viên trên chuyến bay tới Angola - chặng thứ 3 trong chuyến công du châu Phi kéo dài 10 ngày, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên cho biết những phát biểu của ông tại Cameroon trước đó, rằng thế giới đang bị “tàn phá bởi một số bạo chúa”, không nhằm vào ông Trump.

Giáo hoàng Leo cho biết, bài phát biểu đó “đã được chuẩn bị từ 2 tuần trước, rất lâu trước khi Tổng thống Mỹ đưa ra những phát biểu về tôi và về thông điệp hòa bình mà tôi đang thúc đẩy”.

Phó Tổng thống JD Vance hoan nghênh những phát biểu mới nhất của Giáo hoàng Leo.

“Tôi biết ơn Giáo hoàng Leo vì đã nói điều đó. Trong khi truyền thông thường xuyên thổi phồng mâu thuẫn, và đúng là đã có, và sẽ còn có những bất đồng thực sự, thì thực tế thường phức tạp hơn nhiều”, ông Vance viết trên mạng xã hội X.

Khi Giáo hoàng Leo chuẩn bị bắt đầu chuyến công du châu Phi, Tổng thống Trump đăng bài trên mạng xã hội chỉ trích người đứng đầu Giáo hội Công giáo “YẾU KÉM với tội phạm, và tệ hại trong chính sách đối ngoại”.

Ông Trump cũng đăng ảnh do AI tạo ra cho thấy ông trông giống Chúa Jesus, gây ra làn sóng chỉ trích, kể cả từ một số người theo khuynh hướng bảo thủ tôn giáo vốn ủng hộ ông. Bài đăng này đã bị gỡ sau đó.

Mâu thuẫn gia tăng từ khi Giáo hoàng Leo lên tiếng mạnh mẽ về cuộc chiến của Mỹ và Israel ở Iran trong những tuần gần đây.

Giáo hoàng Leo cho biết sẽ tiếp tục lên tiếng về cuộc chiến. Ngày 16/4, Giáo hoàng Leo chỉ trích mạnh mẽ các nhà lãnh đạo chi hàng tỷ đô la cho chiến tranh, nói rằng thế giới đang “bị tàn phá bởi một số bạo chúa”, dù không nhắc tên ông Trump.

“Có vẻ mọi người nhìn nhận điều đó như thể tôi đang cố tranh luận với Tổng thống Mỹ, điều mà tôi hoàn toàn không quan tâm”, Giáo hoàng phát biểu ngày 18/4.

Trong 10 tháng đầu nhiệm kỳ, vị giáo hoàng sinh ra tại Chicago giữ phong cách khá kín tiếng. Nhưng trong chuyến công du châu Phi lần này, ông đưa ra nhiều phát biểu mạnh mẽ hơn, thẳng thắn lên án chiến tranh, bất bình đẳng và các nhà lãnh đạo toàn cầu.

Chuyến thăm châu Phi của ông là một trong những chuyến công du phức tạp nhất từng được tổ chức cho một giáo hoàng, với các điểm dừng tại 11 thành phố và thị trấn ở 4 quốc gia, di chuyển gần 18.000 km qua 18 chuyến bay.