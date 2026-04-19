Đàm phán rơi vào bế tắc, Iran nói 'còn cách xa thỏa thuận cuối cùng'

TPO - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước, rằng Mỹ và Iran vẫn còn một chặng đường dài trước khi đạt được thỏa thuận.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: Reuters)

“Về một số vấn đề, các cuộc đàm phán đã đi đến kết luận. Nhưng về những vấn đề khác thì chưa. Chúng ta vẫn còn cách rất xa một thỏa thuận cuối cùng”, ông Ghalibaf nói ngày 18/4.

Cùng ngày, Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa, viện dẫn lý do “liên tục vi phạm lòng tin” khi Mỹ duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Trước đó, Iran đã cho phép các tàu trả phí được vận chuyển an toàn qua tuyến đường thủy này. Một quan chức cấp cao của Iran nói với CNN, rằng các tàu trả phí sẽ được ưu tiên hơn những tàu không trả phí.

Động thái này đã làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán với Mỹ, nhưng ông Ghalibaf lại coi tình hình ở eo biển Hormuz là một thắng lợi chiến lược đối với Tehran.

“Chúng ta chưa loại bỏ được đối thủ - họ vẫn còn tiền và vũ khí - nhưng về mặt chiến lược, họ đã bị đánh bại”, ông nói.

Chủ tịch Quốc hội Iran gọi việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran là một quyết định “thiếu suy xét”. “Không thể để những người khác đi qua eo biển Hormuz trong khi chúng ta không thể”, ông Ghalibaf nói.

Cũng trong ngày 18/4, các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã có mặt tại Nhà Trắng khi tình hình với Iran đang tiến đến bước ngoặt quan trọng.

Ông Trump đã ở lại Washington trong suốt cuối tuần, tổ chức một sự kiện tại Phòng Bầu dục. Nhưng ngay sau khi sự kiện kết thúc, các thành viên chủ chốt trong nhóm an ninh quốc gia của ông đã lần lượt đến Nhà Trắng. Trong đó có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe. Trước đó, đoàn xe của Phó Tổng thống JD Vance đã tiến vào Nhà Trắng, và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine được nhìn thấy rời khỏi lối vào Cánh Tây.

Những hoạt động dồn dập này diễn ra khi chính quyền đang cân nhắc các bước tiếp theo trước khi kết thúc ngừng bắn, với các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra và khả năng tái diễn xung đột vẫn còn hiện hữu.