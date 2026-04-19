Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Đàm phán rơi vào bế tắc, Iran nói 'còn cách xa thỏa thuận cuối cùng'

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước, rằng Mỹ và Iran vẫn còn một chặng đường dài trước khi đạt được thỏa thuận.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: Reuters)

“Về một số vấn đề, các cuộc đàm phán đã đi đến kết luận. Nhưng về những vấn đề khác thì chưa. Chúng ta vẫn còn cách rất xa một thỏa thuận cuối cùng”, ông Ghalibaf nói ngày 18/4.

Cùng ngày, Iran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz một lần nữa, viện dẫn lý do “liên tục vi phạm lòng tin” khi Mỹ duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Trước đó, Iran đã cho phép các tàu trả phí được vận chuyển an toàn qua tuyến đường thủy này. Một quan chức cấp cao của Iran nói với CNN, rằng các tàu trả phí sẽ được ưu tiên hơn những tàu không trả phí.

Động thái này đã làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán với Mỹ, nhưng ông Ghalibaf lại coi tình hình ở eo biển Hormuz là một thắng lợi chiến lược đối với Tehran.

“Chúng ta chưa loại bỏ được đối thủ - họ vẫn còn tiền và vũ khí - nhưng về mặt chiến lược, họ đã bị đánh bại”, ông nói.

Chủ tịch Quốc hội Iran gọi việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran là một quyết định “thiếu suy xét”. “Không thể để những người khác đi qua eo biển Hormuz trong khi chúng ta không thể”, ông Ghalibaf nói.

Cũng trong ngày 18/4, các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã có mặt tại Nhà Trắng khi tình hình với Iran đang tiến đến bước ngoặt quan trọng.

Ông Trump đã ở lại Washington trong suốt cuối tuần, tổ chức một sự kiện tại Phòng Bầu dục. Nhưng ngay sau khi sự kiện kết thúc, các thành viên chủ chốt trong nhóm an ninh quốc gia của ông đã lần lượt đến Nhà Trắng. Trong đó có Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe. Trước đó, đoàn xe của Phó Tổng thống JD Vance đã tiến vào Nhà Trắng, và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine được nhìn thấy rời khỏi lối vào Cánh Tây.

Những hoạt động dồn dập này diễn ra khi chính quyền đang cân nhắc các bước tiếp theo trước khi kết thúc ngừng bắn, với các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra và khả năng tái diễn xung đột vẫn còn hiện hữu.

CNN
#Iran #Mỹ #đàm phán hòa bình #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe