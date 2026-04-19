Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bộ Y tế vào cuộc vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 20 người nhập viện ở Nghệ An

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trước vụ việc hơn 20 người phải nhập viện cấp cứu với dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm liên quan bánh mỳ tại Nghệ An, cơ quan chức năng đã yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lí nghiêm các vi phạm nếu có.

Ngày 18/4, tại xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) ghi nhận hơn 20 trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì với các triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy và sốt cao. Các bệnh nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Các bệnh nhân đang điều trị tại BV Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An).

Trước diễn biến này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An, đề nghị khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp xử lí vụ việc.

Cụ thể, ngành y tế địa phương được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung tối đa nguồn lực để điều trị, theo dõi sát tình trạng bệnh nhân, hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Song song với công tác điều trị, lực lượng chức năng phải nhanh chóng tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, làm rõ cơ sở cung cấp nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm xác định nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần xử lí nghiêm theo quy định và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Nghệ An tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngộ độc, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố – nhóm có nguy cơ cao. Nội dung này nằm trong kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 với chủ đề tập trung kiểm soát nguy cơ ngộ độc trong kinh doanh thực phẩm đường phố.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm cần được đẩy mạnh, hướng tới cả người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, nhất là các cơ sở chế biến, buôn bán thực phẩm nhỏ lẻ.

Địa phương cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế liên quan đến tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đồng thời theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật và báo cáo kịp thời, minh bạch thông tin tới cơ quan chức năng và người dân.

Hiện nguyên nhân vụ nghi ngộ độc vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

#Ngộ độc thực phẩm tại Nghệ An #Điều tra nguồn gốc thực phẩm #Phòng ngừa ngộ độc thức ăn #Chương trình Tháng hành động vì an toàn thực phẩm #Hướng dẫn an toàn thực phẩm cho cơ sở nhỏ lẻ

