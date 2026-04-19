Bộ Y tế vào cuộc vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 20 người nhập viện ở Nghệ An

TPO - Trước vụ việc hơn 20 người phải nhập viện cấp cứu với dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm liên quan bánh mỳ tại Nghệ An, cơ quan chức năng đã yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lí nghiêm các vi phạm nếu có.

Ngày 18/4, tại xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) ghi nhận hơn 20 trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì với các triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy và sốt cao. Các bệnh nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu.

Các bệnh nhân đang điều trị tại BV Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An).

Trước diễn biến này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An, đề nghị khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp xử lí vụ việc.

Cụ thể, ngành y tế địa phương được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung tối đa nguồn lực để điều trị, theo dõi sát tình trạng bệnh nhân, hạn chế thấp nhất nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Song song với công tác điều trị, lực lượng chức năng phải nhanh chóng tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, làm rõ cơ sở cung cấp nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm xác định nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần xử lí nghiêm theo quy định và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Nghệ An tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngộ độc, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố – nhóm có nguy cơ cao. Nội dung này nằm trong kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 với chủ đề tập trung kiểm soát nguy cơ ngộ độc trong kinh doanh thực phẩm đường phố.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm cần được đẩy mạnh, hướng tới cả người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, nhất là các cơ sở chế biến, buôn bán thực phẩm nhỏ lẻ.

Địa phương cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế liên quan đến tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đồng thời theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật và báo cáo kịp thời, minh bạch thông tin tới cơ quan chức năng và người dân.

Hiện nguyên nhân vụ nghi ngộ độc vẫn đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

