Hơn 30 anh trai, em xinh diễn hit triệu view giữa biển người ở Vạn Phúc

TPO - Anh trai say hi Concert Day 9 lấy chủ đề Reply 2024, tái hiện những Live Stage, bản hit triệu view từ chương trình thực tế. Biển người ở Vạn Phúc City hòa cùng những ca khúc quen thuộc, tạo nên không khí hoành tráng.
Mở đầu là phần trình diễn Say Hi Never Say Goodbye. Đại diện ban tổ chức cho biết đây là dụng ý của chương trình, một lời chào tưởng như khép lại nhưng thực chất lại mở ra toàn bộ câu chuyện của đêm diễn.
Những hình ảnh đầu tiên tại tập 1 Anh trai say hi xuất hiện trên màn hình LED, tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa quá khứ và hiện tại của nghệ sĩ. Mỗi khoảnh khắc trên sân khấu đều được đặt trong mối liên kết với ký ức, để khán giả chìm vào hành trình của Anh trai say hi theo cách hoàn toàn khác so với 8 đêm concert trước.
Đáng chú ý, tiết mục I.C.O.N được bổ sung một đoạn vũ đạo sử dụng động tác trending trên TikTok. Các anh trai thể hiện đồng đều và dứt khoát, cách đáp trả cho việc khán giả thường trêu "các anh trai lên sân khấu mạnh ai nấy nhảy".
Bước sang Live Stage 2, khán giả mãn nhãn với những tiết mục tái hiện phần thi triệu view của các anh trai như You Had Me At Hello, Thi Sĩ, Love Sand, Đầu đội sừng, Hào quang, Catch Me If You Can... Trong ảnh là bộ ba anh trai Vũ Thịnh JSOL, Ali Hoàng Dương trong tiết mục Love Sand.
Màn tái hiện tiết mục Đầu đội sừng của ba anh trai thuộc team "nhan sắc" gồm Hurrykng, Gemini Hùng Huỳnh và Quân AP.
Live Stage 3 quy tụ toàn những tiết mục đánh dấu sự bùng nổ về độ lan tỏa của chương trình. Nhiều ca khúc trở thành điểm nhấn và được phủ sóng rộng rãi qua các bản dance cover trên mạng xã hội. Trong đó, Catch Me if You Can được xem là một trong những tiết mục thành công nhất, với lượt xem trên YouTube hơn 25 triệu view.
Theo ghi nhận của Tiền Phong, khán giả cuồng nhiệt, la hét "bể sân khấu" với màn xuất hiện không thể độc hơn của Hiieuthuhai và các nghệ sĩ, đi kèm là những phần tương tác hài hước cùng khán giả.
Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của các em xinh. Tiết mục Cứ để anh ta rời đi của Song Luân, Dương Domic và Quang Hùng MasterD tạo nhiệt với màn trình diễn của Bảo Anh.
Tiết mục I'm Thinking About You của bộ ba Wean Lê, RHYDER, Gemini Hùng Huỳnh khuấy động sân khấu hàng nghìn khán giả tại Vạn Phúc City.
Tiết mục Kim phút kim giờ với sự xuất hiện của khách mời đặc biệt Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng. Cặp diễn viên chính của Vì mẹ anh phán chia tay đang nhận được sự yêu thích từ khán giả. Màn xuất hiện của đôi diễn viên (thay cho Tiểu Vy và Quốc Anh ở concert trước) được người xem cổ vũ nhiệt tình.
Bộ ba cân visual Hurrykng, Hieuthuhai và Isaac trong tiết mục Kim phút kim giờ.
Tiếp đó, các tiết mục Đều là của em, Chân thành, Walk được triển khai trên nhiều lớp không gian khác nhau, kết hợp giữa biên đạo, ánh sáng, chuyển động và hiệu ứng sân khấu, góp phần đẩy cao mạch cảm xúc cho đêm diễn.
Sau hàng loạt Live Stage tái hiện không khí Reply 2024, concert khép lại với Sao hạng A, toàn bộ anh trai xuất hiện trên sân khấu. Nhìn từ xa, hàng nghìn khán giả phủ kín đêm diễn bằng lightstick xanh ấn tượng. Màn bắn pháo hoa hoành tráng khép lại đêm diễn quy mô của 30 nghệ sĩ từ Anh trai say hi mùa 1, để lại nhiều cảm xúc cho người xem.