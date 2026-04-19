Sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan tỏa sáng trong phim kinh dị Việt

Là ngôi sao ngoại quốc duy nhất trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Nina Nutthacha Padovan trở thành tâm điểm chú ý, thu hút số lượng lớn khán giả. Sao nhí đình đám của loạt phim Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng tiếp tục thể hiện xuất sắc những tình tiết nhập hồn, trở thành mảnh ghép đáng sợ về giai thoại phí phông rừng núi của đạo diễn Đỗ Quốc Trung.

Trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Nina vào vai Lua - cô bé miền núi với hành tung bí ẩn. Cô bé là con của Chài (Nguyễn Sỹ Hậu) và Mon (Diệp Bảo Ngọc), được hai người bảo bọc và canh chừng nghiêm ngặt. Ban đầu, Lua không khỏi khiến hai anh em Còn (Kiều Minh Tuấn) - Dương (Đoàn Minh Anh) hoang mang và sợ hãi. Ngay từ sự xuất hiện, Lua đã thành công chiếm sự chú ý bằng ánh mắt, hành động lẫn thần thái. Dù là gương mặt thuộc hàng nhỏ tuổi nhất đoàn phim, Nina lại cho thấy khả năng diễn xuất ấn tượng, không cần cất lời quá nhiều nhưng vẫn đóng góp đáng kể vào bầu không khí ghê rợn của bối cảnh.

Điều đặc biệt là, vai diễn của Nina hoàn toàn có sức nặng, tầm quan trọng hàng đầu trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Cô bé 12 tuổi không góp mặt “cho vui”, mang tính “trang trí quốc tế” mà thật sự lăn xả, nỗ lực hết sức mình trong từng khung hình. Lua được đạo diễn Đỗ Quốc Trung tận dụng để “dẫn dụ” người xem tin rằng cô bé là hiện thân của truyền thuyết phí phông được kể đi kể lại xuyên suốt. Để rồi sau đó, anh mang đến hàng loạt bất ngờ dồn dập cho đến tận phút cuối của phim. Nina nắm bắt ý tưởng của đạo diễn rất tốt, dùng chính biểu cảm và chất giọng trau chuốt của mình để thuyết phục người xem.

Không ỷ lại vào lồng tiếng, cô bé tự trau dồi tiếng Việt để mang đến những câu thoại chân thực, cảm xúc. Chất giọng Việt của Nina tự nhiên, có chút “lơ lớ” nhưng hợp lý với hình tượng một em nhỏ miền núi. Bên cạnh đó, Nina không ngại quay hàng giờ liền dưới mưa và sương của vùng rừng núi hoang sơ, bất chấp thân thể lạnh buốt để hoàn thành đại cảnh trục vong thật xuất thần. Để rồi trên màn ảnh rộng, phân đoạn Lua trùm khăn trắng, co giật liên hồi trước trận đồ của Còn và Dương gây nổi da gà tột độ, tiềm năng trở thành một trong những cảnh trừ tà đáng sợ nhất của điện ảnh Việt từ trước đến nay.

Chưa dừng lại ở đó, Nina cho thấy kỹ thuật chuyển đổi cảm xúc mạnh mẽ, khéo léo, lúc bí hiểm và cuồng loạn, khi thì ngây ngô đúng lứa tuổi. Sao nhí bắt nhịp và hòa vào bối cảnh bản làng thiểu số nhanh chóng, không hề mang đến cảm giác một “người ngoại quốc” đóng phim Việt. Kết hợp với các diễn viên người lớn như Kiều Minh Tuấn, Nguyễn Sỹ Hậu, Diệp Bảo Ngọc hay nhất là NSƯT Hạnh Thúy trong một phân cảnh kinh hoàng, Nina không hề lép vế hay lạc lõng, ngược lại tỏa sáng trong bất cứ khi nào cô bé xuất hiện trước mắt khán giả.

Diễn xuất hết mình, hiệu quả của Nina Nuttacha Padovan góp phần giúp Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng vươn lên vị trí Top 1 doanh thu ngày, trở thành bộ phim Việt hot nhất dịp tháng 4 năm nay. Nội dung phim xoay quanh hành trình của nam chính Còn đến vùng núi Tây Bắc hẻo lánh để cứu mẹ, một thầy pháp lành nghề bất ngờ bị phản thuật trong trận pháp phong ấn phí phông. Từ đây, anh và em gái Dương lật mở những bí mật bị chôn sâu trong bản làng, và nhận ra chính bản thân cũng là một phần của câu chuyện.

Nina lần đầu tiên “bén duyên” với điện ảnh Việt sau khi từng gây sốt với thương hiệu Quỷ Ăn Tạng đạt mốc trăm tỷ. Trước đó, Nina từng thuyết phục mẹ cho bản thân tự đóng các cảnh trừ tà, tâm linh thay vì dùng đóng thế. Trên phim trường, bà cũng xuất hiện, chăm sóc và đưa ra lời khuyên cho con gái thể hiện vai diễn tốt nhất.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đang chiếu tại rạp.