Lốc xoáy ở Điện Biên làm tốc mái trường học, 9 nhà dân bị ảnh hưởng

Thành Đạt
TPO - Lốc xoáy xảy ra ở bản Huổi Hạ, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên làm một trường học tốc mái, 9 hộ dân bị ảnh hưởng.

Chiều tối 18/4, tại bản Huổi Hạ, xã Na Sang xảy ra lốc xoáy, gây thiệt hại tài sản của người dân và cơ sở giáo dục, ước tính ban đầu khoảng 300 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND xã Na Sang, lốc xoáy làm tốc mái 1 điểm trường tiểu học, ảnh hưởng 9 hộ dân. Không có thiệt hại về người, nhưng nhiều nhà ở và tài sản bị hư hại.

Điểm trường tiểu học tại xã Na Sang bị lốc xoáy làm tốc mái.

Sáng 19/4, chính quyền địa phương đã huy động 17 người, gồm lãnh đạo xã, công chức, lực lượng bộ đội biên phòng, công an và người dân bản Huổi Hạ tham gia khắc phục hậu quả. Các lực lượng tập trung sửa chữa nhà cửa, điểm trường, dọn dẹp hiện trường, sớm ổn định đời sống và đảm bảo việc học tập của học sinh.

Nhiều mái nhà bị cuốn bay, kết cấu công trình hư hại.

Diễn biến lốc xoáy bất thường cho thấy nguy cơ thiên tai cực đoan trong thời điểm giao mùa. Chính quyền xã Na Sang tiếp tục theo dõi thời tiết, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe