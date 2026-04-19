Iran khẳng định không chuyển uranium làm giàu cho Mỹ, phô diễn sức mạnh quân sự

Thái An

TPO - Tehran khẳng định không chuyển bất kỳ vật liệu làm giàu nào cho Washington, trong khi những yêu cầu tối đa từ phía Mỹ đang khiến cánh cửa đối thoại tiếp tục đóng chặt, hãng tin Iran PressTV đưa tin sáng nay 19/4. Các quan chức cấp cao Iran ngày 18/4 đồng loạt gửi thông điệp chúc mừng lực lượng quân đội nhân dịp Ngày Quân đội Iran, ca ngợi đây là trụ cột trong năng lực phòng thủ quốc gia, hãng tin Iran Fars đưa tin kèm nhiều hình ảnh về vũ khí, khí tài hiện đại của nước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tuyên bố dứt khoát: không có chuyện Cộng hòa Hồi giáo chuyển giao bất kỳ vật liệu hạt nhân đã làm giàu nào cho Mỹ, bác bỏ hoàn toàn những phát biểu gây tranh cãi gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP ngày 18/4, ông Khatibzadeh nhấn mạnh: “Tôi có thể nói rõ rằng sẽ không có bất kỳ vật liệu làm giàu nào được chuyển tới Mỹ. Đây là điều không phải bàn”.

Ông nói thêm rằng Tehran sẵn sàng giải quyết các quan ngại, nhưng sẽ không chấp nhận những yêu cầu mà Iran coi là “điểm chết” trong đàm phán.

Tuyên bố của phía Iran được đưa ra sau khi ông Trump nói rằng Mỹ có thể vào Iran để “thu gom toàn bộ bụi hạt nhân” - phát biểu được nhiều chuyên gia hiểu là ám chỉ uranium làm giàu cấp độ cao.

Phản ứng từ Tehran cho thấy khoảng cách giữa hai bên không những chưa thu hẹp mà còn có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh các kênh đàm phán đang rơi vào trạng thái đình trệ.

Phi công Iran. Ảnh: Fars.

Phô diễn sức mạnh quân sự

Các quan chức cấp cao Iran ngày 18/4 đồng loạt gửi thông điệp chúc mừng lực lượng quân đội nhân dịp Ngày Quân đội Iran, ca ngợi đây là trụ cột trong năng lực phòng thủ quốc gia, hãng tin Iran Fars đưa tin kèm nhiều hình ảnh về vũ khí, khí tài hiện đại của nước này.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf bày tỏ lòng biết ơn đối với các quân nhân vì những hy sinh trong các cuộc đối đầu gần đây liên quan Mỹ và Israel, đồng thời mô tả quân đội là “biểu tượng của sức mạnh và an ninh Iran”.

Ông nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang, cùng đội ngũ chỉ huy và binh sĩ, luôn thể hiện sự tận tụy không lay chuyển trong việc bảo vệ đất nước và người dân, cả trong thời chiến lẫn khi xảy ra thiên tai.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cũng gửi lời chúc mừng, khẳng định: “Trong những ngày khó khăn này, chính vai trò đáng ghi nhận của các lực lượng vũ trang đã bảo vệ đất nước trước những âm mưu đen tối của kẻ thù”.

Ông cho rằng hòa bình, an ninh và sự thịnh vượng của đất nước là kết quả trực tiếp từ những hy sinh của quân đội Iran.

Ngày 29 tháng Farvardin (tức 18/4) là dịp kỷ niệm thành lập Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran - lực lượng được đặt tên theo sáng kiến của Lãnh tụ tối cao đầu tiên của Iran – Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini.

Nhân dịp này, Iran giới thiệu tổng quan các lực lượng chủ chốt:

Lục quân Iran: Người bảo vệ biên cương

Lực lượng đảm nhiệm vai trò bảo vệ lãnh thổ, duy trì an ninh tại các khu vực biên giới trọng yếu.

Lục quân Iran - Người bảo vệ biên cương. Ảnh: Fars.
Không quân Iran: Tầm vươn chiến lược, tấn công chính xác

Lực lượng được nhấn mạnh với năng lực tác chiến tầm xa và khả năng thực hiện các đòn đánh chính xác.

Không quân Iran - Tầm vươn chiến lược, tấn công chính xác. Nguồn: Fars.
Hải quân Iran: Làm chủ Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz

Lực lượng đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát các tuyến hàng hải chiến lược, đặc biệt là eo biển Hormuz.

Hải quân Iran - Làm chủ Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Ảnh: Fars.
Phòng không Iran: Lá chắn vô hình

Hệ thống phòng không được mô tả là tuyến bảo vệ quan trọng trước các mối đe dọa trên không.

Phòng không Iran - Lá chắn vô hình. Ảnh: Fars.
Không quân Lục quân: Phản ứng nhanh từ đỉnh núi đến sa mạc

Lực lượng cơ động cao, sẵn sàng triển khai nhanh chóng trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Không quân Lục quân - Phản ứng nhanh từ đỉnh núi đến sa mạc. Ảnh: Fars.
Thái An
PressTV, Fars
#Iran #hải quân #eo biển Hormuz #ngày quân đội #uranium #chuyển giao

