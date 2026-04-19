Sức khỏe

Google News

Biến chứng sản khoa hiếm gặp suýt đoạt mạng mẹ con sản phụ

Vân Sơn
TPO - Sản phụ 28 tuổi mang thai lần đầu nhập viện trong tình trạng nguy kịch do nhau tiền đạo trung tâm kèm nhau cài răng lược thể percreta – thể nặng và rất hiếm gặp. Nhờ can thiệp nội mạch kết hợp phẫu thuật đa chuyên khoa, các bác sĩ đã cứu sống cả mẹ lẫn con.

Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận sản phụ P.T.K.Y. (28 tuổi, đang mang thai ở tuần thứ 37) với chẩn đoán mắc đồng thời nhau tiền đạo trung tâm và nhau cài răng lược đoạn dưới tử cung (thể percreta). Đây là tình trạng hiếm gặp nhưng có nguy cơ gây băng huyết ồ ạt, đe dọa tính mạng trong quá trình sinh nở.

BS.CKI Trần Văn Hùng – Trưởng khoa Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á – cho biết, thông thường bánh nhau chỉ bám vào lớp niêm mạc tử cung và sẽ tự bong sau khi em bé chào đời. Tuy nhiên, trong nhau cài răng lược, các gai nhau ăn sâu vào lớp cơ tử cung, thậm chí xuyên thủng toàn bộ thành tử cung như “rễ cây đâm xuyên tường”, tạo thành mạng lưới mạch máu tăng sinh dày đặc và cực kỳ dễ vỡ. Đây chính là nguyên nhân khiến việc bóc tách nhau trong lúc mổ trở thành “cửa tử”.

Các bác sĩ nỗ lực can thiệp giúp mẹ con bệnh nhân vượt qua biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm

Theo BS Hùng, với thể percreta bệnh nhân gặp phải, các mạch máu bất thường rất dễ tổn thương khi tử cung co bóp hoặc khi bánh nhau bong một phần. “Nếu cố gắng bóc nhau, nguy cơ chảy máu không kiểm soát là rất cao. Sản phụ có thể mất máu nhanh chóng trong vài phút, dẫn đến sốc mất máu, suy đa tạng và tử vong” - BS Hùng phân tích.

Trước tình huống nguy hiểm, ê kíp điều trị đã nhanh chóng hội chẩn liên chuyên khoa giữa Sản – Phụ khoa, Can thiệp mạch và Gây mê hồi sức để xây dựng phương án tối ưu. Trong nhiều trường hợp tương tự, cắt tử cung là lựa chọn thường được ưu tiên nhằm kiểm soát chảy máu. Tuy nhiên, do sản phụ còn trẻ và có nhu cầu bảo tồn khả năng sinh sản, các bác sĩ quyết định áp dụng kỹ thuật can thiệp nội mạch trước khi phẫu thuật.

Theo đó, các bác sĩ đã luồn ống thông từ động mạch đùi lên động mạch chậu trong, đây là hệ thống cấp máu chính cho tử cung. Hai bóng chèn được đặt vào vị trí này nhằm tạm thời giảm lưu lượng máu đến tử cung, giúp hạn chế nguy cơ băng huyết khi tiến hành mổ lấy thai.

Bên cạnh đó, các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đã xác định chính xác mức độ xâm lấn của gai nhau thông qua siêu âm và cộng hưởng từ, trong khi đội ngũ gây mê hồi sức chuẩn bị sẵn lượng máu lớn và các phương án hồi sức tích cực. Toàn bộ quy trình được phối hợp nhịp nhàng nhằm kiểm soát tốt nhất những rủi ro có thể xảy ra.

Nỗ lực của các bác sĩ đã giúp mẹ con sản phụ "vượt cạn" an toàn, sức khỏe ổn định

Sau khi can thiệp nội mạch thành công, ê kíp sản khoa tiến hành mổ lấy thai, bé trai con của sản phụ đã chào đời an toàn. Nhờ lưu lượng máu đến tử cung đã được kiểm soát, tình trạng chảy máu trong mổ giảm đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi để các bác sĩ tỉ mỉ bóc tách bánh nhau ra khỏi vùng xâm lấn, đồng thời xử lý các tổn thương và khâu phục hồi cơ tử cung.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, sản phụ may mắn không xảy ra băng huyết ồ ạt như lo ngại. Sản phụ không chỉ vượt qua nguy hiểm mà còn được bảo tồn tử cung. Sau 24 giờ hậu phẫu, tình trạng huyết động ổn định, không ghi nhận biến chứng, sức khỏe của cả mẹ và bé đều tiến triển tốt.

Theo các chuyên gia sản khoa, nhau cài răng lược có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, chủ yếu liên quan đến tiền sử mổ lấy thai, nạo hút thai nhiều lần hoặc từng phẫu thuật tử cung. Nguy cơ mắc bệnh tăng theo số lần can thiệp trước đó, trong khi bệnh thường diễn tiến âm thầm và chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn nguy hiểm.

Từ trường hợp trên, BS Hùng khuyến cáo, phụ nữ nên hạn chế sinh mổ khi không có chỉ định chuyên môn rõ ràng, đồng thời tránh các can thiệp không cần thiết vào buồng tử cung. Với những thai phụ thuộc nhóm nguy cơ cao, cần khám thai định kỳ, siêu âm đánh giá vị trí bánh nhau từ sớm để phát hiện bất thường. Khi có nghi ngờ nhau cài răng lược, người bệnh nên được theo dõi và sinh tại các cơ sở y tế có đầy đủ năng lực hồi sức và can thiệp chuyên sâu.

